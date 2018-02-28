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Экономика

27 февраля 2018, 11:20
Доллар и евро резко упали

Доллар и евро резко упали

Курсы иностранных валют на 27 февраля 2018 года

Укрепление рубля происходит на фоне колебаний курса валют, которое было отмечено во время очередных торгов на Московской бирже. Таким образом, отмечают эксперты, цена евро и доллара резко упала, сообщает ЕНВ. 

Стоимость доллара относительно рубля вчера, 26 февраля, составляла 56,76 рубля. Курс евро - 69,63 рубля. 

Курс доллара на 27 февраля 2018 определен Центробанком в размере 55.92, 1 евро стоит 68.92 рублей. Понижение доллара произошло на 0.84 рубля, евро - на 0.71 рублей.

Курсы основных валют на 27 февраля 2018 года в Центробанке России по отношению к рублю:

  • 1 доллар США – 55.92
  • 1 евро – 68.92
  • Австралийский доллар - 44.09
  • Фунт стерлингов Соединенного королевства - 78.52
  • 1 Белорусский рубль - 28.63
  • 1 Бразильский реал - 17.27 44.0936
  • 100 Венгерских форинтов - 22.01
  • 10 Китайских юаней - 88.65
  • 10000 Узбекских сумов - 68.34
  • 10 Украинских гривен - 20.66
  • 10 Чешских крон - 27.16
  • 10 Шведских крон - 68.72
  • 1 Швейцарский франк - 69.87
  • 1000 Вон Республики Корея - 52.12
  • 100 Японских иен - 52.44

Метки: курс валют

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