Доллар и евро резко упали

Укрепление рубля происходит на фоне колебаний курса валют, которое было отмечено во время очередных торгов на Московской бирже. Таким образом, отмечают эксперты, цена евро и доллара резко упала, сообщает ЕНВ.

Стоимость доллара относительно рубля вчера, 26 февраля, составляла 56,76 рубля. Курс евро - 69,63 рубля.

Курс доллара на 27 февраля 2018 определен Центробанком в размере 55.92, 1 евро стоит 68.92 рублей. Понижение доллара произошло на 0.84 рубля, евро - на 0.71 рублей.

Курсы основных валют на 27 февраля 2018 года в Центробанке России по отношению к рублю: