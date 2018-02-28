Доллар и евро резко упали

Курсы иностранных валют на 27 февраля 2018 года
Укрепление рубля происходит на фоне колебаний курса валют, которое было отмечено во время очередных торгов на Московской бирже. Таким образом, отмечают эксперты, цена евро и доллара резко упала, сообщает ЕНВ.
Стоимость доллара относительно рубля вчера, 26 февраля, составляла 56,76 рубля. Курс евро - 69,63 рубля.
Курс доллара на 27 февраля 2018 определен Центробанком в размере 55.92, 1 евро стоит 68.92 рублей. Понижение доллара произошло на 0.84 рубля, евро - на 0.71 рублей.
Курсы основных валют на 27 февраля 2018 года в Центробанке России по отношению к рублю:
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