Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

27 февраля 2018, 11:00
В России внесли изменения в правила технического осмотра автомобилей

В России внесли изменения в правила технического осмотра автомобилей

С 22 февраля запрещена эксплуатация транспортного средства без аптечки, плёнки, покрывающей фары, а также шины с установленными шипами

На минувшей неделе на официальном портале правовой информации были опубликованы поправки в Правила проведения техосмотра техсредств. В документе излагается, что водителю будет запрещено использование машины при каких-либо дефектах в рулевом управлении, отсутствии аптечки, тонировке фар, снятых стеклоочистителях и омывателях, сообщает ЕНВ.

Что касается тонировки фар автомобильного средства, то в документе даны чёткие пункты, которые содержат в себе информацию о запрещающих действиях. Исходя из этого, автомобиль у которого есть хоть какой-нибудь незначительный вид тонировки осмотр не пройдёт. Отдельно отмечен пункт, где говорится о запрете тонировки на рассеиватели света, а также окрас световых деталей в другие цвета. Под запрет также попало снятие омывателей стекол.

Одно из главных изменений коснулось рулевого управления. Если раньше, могло не работать одно из устройств, то теперь все, начиная от усилителя руля и вплоть до штатного демфера, должны соответствовать нормам.

Вслед за рулевым управлением в постановлении правительства в качестве причины непрохода техосмотра значится "наличие подтёков технических жидкостей". Изначально предполагалось, что количество схода капель не должно было превышать 20 раз в минуту, сейчас же, их не должно быть вовсе. Это касается всех жидкостей, которые заливают в автомобиль, например масла в двигателе.

Изменения коснулись и шин. Теперь, если вы решили использовать шипованную резину, то должны обязательно установить её на всех 4-х колёсах, а не как раньше – на 2-х передних или 2-х задних.

И последнее, если при осмотре в автомобиле специалисты не найдут у вас газобалонное оборудование и аптечку, то вам для прохождения ТО придётся их приобрести.

Отметим, что данные изменения вступили в силу незамедлительно. Правительство, помимо этого, предлагает ввести штрафы за непройденный техосмотр в размере 800 рублей.

Метки: автомобили, техосмотр

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

МЧС сообщило о возможном неблагоприятном явленииМЧС сообщило о возможном неблагоприятном явлении
сегодня, 16:00
Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано не выходить на лёд
В Приморье началось разрушение льдаВ Приморье началось разрушение льда
сегодня, 12:30
Ответственными за запрет выхода на лед являются главы муниципальных образований
В Приморском крае правоохранители перекрыли канал сбыта героинаВ Приморском крае правоохранители перекрыли канал сбыта героина
сегодня, 12:10
Канал сбыта располагался в Находке

Последние новости

"Компания БРИЗ" создаст во Владивостоке зону отдыха, спорта и развлечений"Компания БРИЗ" создаст во Владивостоке зону отдыха, спорта и развлечений
сегодня, 21:10
Открыть место отдыха планируется во втором квартале 2020 года
В Приморье прошел Х региональный профсоюзный форумВ Приморье прошел Х региональный профсоюзный форум
сегодня, 20:40
Около 450 активистов со всего края стали участниками форума
В деловом районе Токио разводят скот и выращивают овощиВ деловом районе Токио разводят скот и выращивают овощи
сегодня, 18:30
Интерес к городским мини-фермам приходит на фоне ухудшающейся сельскохозяйственной отрасли

От первого лица

Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
19.02.2018 10:00
Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса

Самые популярные

Горячие обсуждения

15.02.2018 15:40
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина 1
21.02.2018 19:10
Аптечные препараты разрешат продавать в продуктовых магазинах 1
22.02.2018 10:00
"Хаятт" на мысе Бурном может перейти под управление японцам 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+