В России внесли изменения в правила технического осмотра автомобилей

На минувшей неделе на официальном портале правовой информации были опубликованы поправки в Правила проведения техосмотра техсредств. В документе излагается, что водителю будет запрещено использование машины при каких-либо дефектах в рулевом управлении, отсутствии аптечки, тонировке фар, снятых стеклоочистителях и омывателях, сообщает ЕНВ.

Что касается тонировки фар автомобильного средства, то в документе даны чёткие пункты, которые содержат в себе информацию о запрещающих действиях. Исходя из этого, автомобиль у которого есть хоть какой-нибудь незначительный вид тонировки осмотр не пройдёт. Отдельно отмечен пункт, где говорится о запрете тонировки на рассеиватели света, а также окрас световых деталей в другие цвета. Под запрет также попало снятие омывателей стекол.

Одно из главных изменений коснулось рулевого управления. Если раньше, могло не работать одно из устройств, то теперь все, начиная от усилителя руля и вплоть до штатного демфера, должны соответствовать нормам.

Вслед за рулевым управлением в постановлении правительства в качестве причины непрохода техосмотра значится "наличие подтёков технических жидкостей". Изначально предполагалось, что количество схода капель не должно было превышать 20 раз в минуту, сейчас же, их не должно быть вовсе. Это касается всех жидкостей, которые заливают в автомобиль, например масла в двигателе.

Изменения коснулись и шин. Теперь, если вы решили использовать шипованную резину, то должны обязательно установить её на всех 4-х колёсах, а не как раньше – на 2-х передних или 2-х задних.

И последнее, если при осмотре в автомобиле специалисты не найдут у вас газобалонное оборудование и аптечку, то вам для прохождения ТО придётся их приобрести.

Отметим, что данные изменения вступили в силу незамедлительно. Правительство, помимо этого, предлагает ввести штрафы за непройденный техосмотр в размере 800 рублей.