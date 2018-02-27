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Общество

27 февраля 2018, 10:20
В непогоду мэрия Владивостока просит граждан не мешать снегоуборочной технике

В непогоду мэрия Владивостока просит граждан не мешать снегоуборочной технике

Ухудшение погодных условий ожидается в Приморском крае

Синоптики обещали снег во Владивостоке, который уже начался и будет идти примерно до 14.00. Как отмечают специалисты, непогода создаст на дорогах ледовую корку. В связи с неблагоприятными погодными явлениями, администрация столицы Приморья просит горожан не мешать снегоуборочной технике во время сегодняшнего дня, сообщает ЕНВ. 

В сообщении мэрии, просят автолюбителей Владивостока по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, что поспособствует оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также обеспечению личной безопасности.

По данным Примгидромета, ветер во Владивостоке сегодня северный умеренный до сильного. Температура воздуха -5...-7 °C.

В крае переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +1...-12 °C.

В Уссурийске переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный.Температура воздуха -5...-7 °C.

В Находке переменная облачность, в первой половине дня небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-2 °C.

Следующее ухудшение погодных условий ожидается 1, 3 и 4 марта. В частности, 1 марта днем в Приморском крае ожидается сильный снегопад. 

Метки: погода, примгидромет

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