Во Владивостоке состялось 128-ое заседание Международного Бизнес-Клуба "Диалоги"

22 февраля в Центре современного искусства "Заря" состоялось 128-ое заседание Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" на тему "Влияние культуры на эффективность бизнеса", сообщает ЕНВ.

Взаимодействие бизнеса и культуры традиционно носит непростой характер. Как правило, эти две сферы принято разделять и даже противопоставлять друг другу.

"Сегодня приходит осознание того, что бизнес – это и есть культурное явление. Одним из важнейших условий партнерства бизнеса и культуры, должен стать главный элемент – сообщество, которое и будет проводником объединения усилий бизнеса и культуры. Этим элементом в данном случае и стал Международный Бизнес-Клуб "Диалоги", - отметила председатель Совета Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР Инесса Бабич.

Предприятия, осознавшие значимость уровня развития своих сотрудников, задают высокую планку на этапе отбора, оценивая культурность соискателя. Они видят, что успех дела все более зависит от уровня культуры сотрудников.

Сегодня многие руководители компаний рассматривают сотрудничество со сферой культуры как стратегическую цель для бизнеса, то что обеспечивает долговременное, планомерное развитие предприятия в условиях конкуренции.