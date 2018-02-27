Владивостокская таможня задержала 2808 незадекларированных наборов карточек FIFA

Владивостокская таможня при таможенном досмотре выявлены 2808 незадекларированных наборов карточек, маркированных товарными знаками, сходными до степени смешения с охраняемыми изображениями FIFA, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Российский импортер подал таможенную декларацию на ввоз канцелярских товаров (ручки, карандаши, степлеры и др.). При таможенном досмотре владивостокские таможенники нашли товар, сведения о котором не были указаны в декларации на товары. 2808 незадекларированных наборов карточек с изображением известных футболистов и символикой "FIFA" (в каждом наборе по 8 карточек). Карточки сделаны в Китае из картона низкого качества, сведения об изготовителе отсутствуют. Такие карточки очень популярны среди подростков.

На товар наложен арест, рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. В настоящее время владивостокские таможенники работают с представителем правообладателя, который определит признаки контрафактности и нанесенный ущерб.

Владивостокской таможней ведется последовательная работа в области защиты объектов интеллектуальной собственности. Так, в 2017 году было выявлено 603 784 единицы контрафактной продукции. Чаще всего Владивостокской таможней задерживались игрушки, запасные части к транспортным средствам, кондитерские изделия, обувь, маркированные товарными знаками: DISNEY, LEGO, KIA, Маша и Медведь, HYUNDAI, NINJAGO, BMW, ADIDAS, APPLE, Кубик Рубика, Небесные фонарики.

Напомним, ответственность за недекларирование по установленной форме товаров предусмотрена ст. 16.2 ч. 1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией. Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака предусмотрена ст.14.10 ч.1 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией товара.