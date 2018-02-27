Китай разрешил ввоз пшеницы из шести регионов России

Запрет был снят на ввоз пшеницы из Челябинской, Новосибирской, Омской и Амурской областей, а также Красноярского и Алтайского краев
Главное государственное управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая (GAQSIQ) разрешило ввоз российской пшеницы из шести регионов, отменив карантинное требование от 2016 года, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.
"Начиная с сегодняшнего дня разрешить ввоз российской пшеницы, соответствующей карантинным требованиям Китая", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Запрет был снят на ввоз пшеницы из Челябинской, Новосибирской, Омской и Амурской областей, а также Красноярского и Алтайского краев. "В этих перечисленных шести регионах не обнаружено мокрой головни и карликовой головни пшеницы", - говорится в сообщении.Ранее СМИ сообщили, что по итогам 2017/18 зернового года Россия экспортирует 36,6 миллиона тонн пшеницы. Этот показатель является максимальным за последние 25 лет.
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