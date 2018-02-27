В Приморье стартовал этап конкурса "Отличники войсковой разведки" АрМИ-2018

На специализированном учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Приморском крае, стартовал окружной этап конкурса "Отличники войсковой разведки". За звание лучшей разведгруппы борются шесть команд-победительниц состязаний, состоявшихся ранее в общевойсковых объединениях округа, сообщает ЕНВ.

При выполнении конкурсной программы разведчики совершат десантирование и 5-километровый марш-бросок на время с движением по азимуту и прохождением контрольных точек, преодолеют специальную полосу препятствий "Тропа разведчика", а также выполнят нормативы по выходу разведгруппы в район сбора после выполнения специального задания.

Свое мастерство продемонстрируют и механики-водители, среди которых судьям предстоит выбрать лучшего в управлении боевой машины пехоты БМП-2 при прохождении специальной дистанции по пересеченной местности протяженностью около 6 км.

Помимо прочего военнослужащие выполнят нормативы по военной топографии, связи, военно-медицинской подготовке, тактической, специальной подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите. Одним из самых ответственных этапов станет выполнение нормативов по огневой подготовке. Разведчики выполнят упражнения стрельб из штатного оружия в одиночном порядке и в составе отделения. Также участники продемонстрируют свои навыки в метании холодного оружия и учебной ручной гранаты на точность.

По итогам выступлений только одна команда отправится в Новосибирск, где разведчики будут представлять округ на всеармейском этапе соревнований.