Вместо дипломных работ – сразу в бизнес

Приморские эксперты уверены, что возможность создавать собственный продукт у студентов в процессе обучения в вузах и предоставлять его вместо дипломной работы, поможет на самых ранних этапах воплощать свои идеи в жизнь, презентовать их, привлекать инвесторов. Это поможет сформировать культуру стартап-деятельности, которая является ключевым этапом развития современной экономики знаний. В чем прелесть программы "Цифровая экономика", разбирался спецкорр ЕНВ.

Студенческий стартап как путевка в жизнь

Уже сегодня, по мнению Минобрнауки России, действующие нормативные правовые акты разрешают вариативный подход в вопросе защиты выпускных квалификационных работ. То есть, сегодня существует возможность выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, представляющей собой создание студенческого стартапа. Однако, согласно проекту госпрограммы "Цифровая экономика", массово такая возможность у всех студентов России появится в 2019 году. Сегодня вузы только начинают принимать в качестве диплома созданный студентом стартап.

Напомним, проект программы "Цифровая экономика" уже отправлен в правительство, но согласно поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, до 1 июля нужно будет ее доработать, после чего представить проект на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, предусмотрев источники, механизмы и объем финансирования программы.

"Что касается стартапов и предпринимательской деятельности, идея о создании студентами бизнес проектов в рамках обучающего процесса витала в воздухе давно. Речь идет о том, чтобы вместо дипломной работы, студент мог создавать некий продукт, ориентированный на дальнейшее его инвестирование. Это идея, которая имеет перспективу масштабирования с откликом на конкретных рынках. Здесь нужно понимать, что речь не идет о готовом продукте, а о его прототипе, на который может опереться потенциальный заказчик и в дальнейшем, "доведя до ума", внедрить в производственную цепочку", отметил руководитель направления "Кибер Восток" федеральной образовательной программы "Кибер Россия" Дмитрий Узюм.

Эксперт отметил, что, при заинтересованности инвестора, студент сам будет договариваться о его участии в деле, в частности, о долях.

Все началось с ДВФУ?

Эксперты рассказали, что Дальневосточный федеральный университет, в котором возможность замены дипломных работ на бизнес-проекты стартовала почти два года назад, стал отличной площадкой для подобных новаций и экспериментов. В частности, речь идет о Школе экономики и менеджмента (ШЭМ). "Одна из миссий Школы экономики и менеджмента ДВФУ заключается в том, чтобы принять реальное участие в процессе развития дальневосточного региона нашей страны", - рассказала ЕНВ директор Школы экономики и менеджмента (ШЭМ) ДВФУ, профессор кафедры менеджмента, доктор экономических наук Елена Гаффорова.

С ее слов, сегодня особое значение приобретает обновление образовательного процесса в ДВФУ, ядром которого становится обучение через проектную деятельность. "В Школе экономики и менеджмента этот принцип работает уже два года. Все студенты и бакалавриата, и магистратуры активно трудятся и погружаются в проектную деятельность. Мы приняли для себя установку, что проектные задания целесообразно получать непосредственно от компаний и предприятий. Тем самым, студенты, исследователи и преподаватели могут принять непосредственное участие в решении реальных задач компаний, формировать компетенции, востребованные на рынке, и преодолевать существующие много лет "разрывы" между теоретическими знаниями и практикой", - пояснила доктор экономических наук, добавив, что самый первый опыт защиты диплома в виде стартапа связан именно с этой деятельностью школы.

Напомним, диплом в виде стартапа представил выпускник ШЭМ ДВФУ Евгений Перельман. Попав в компанию, где велись разработки, связанные с медицинской техникой, он превратил их в бизнес-проект. По мнению специалистов, безусловно, этот пример заслуживает не только внимания, но и масштабирования. "Именно комплекс практикоориентированных технологий в образовании, включающий в себя проектную деятельность, стажировки, дипломы в виде стартапов, позволит Дальневосточному федеральному университету стать частью экономики и позитивных преобразований дальневосточного региона", - подчеркнула Елена Гаффорова.



Кроме того, в ДВФУ засчитали в качестве дипломной работы созданный одним из студентов проект. От этого выпускника не требовали подготовить письменную работу с описанием своего стартапа. Проект уже стал резидентом Сколково и самостоятельно привлек инвестиции в размере 10 млн. рублей.

Приморские эксперты рассказали, что в западной части России достаточно большое количество работодателей, для того, чтобы студент мог, как говориться, не "заморачиваться" на стартапах. В Приморье заказчиков бизнеса, в силу политико-биографических факторов, не хватает, поэтому, здесь предпринимательская инициатива в рамках региона очень востребована. "Задача образовательного процесса дать студенту те необходимые знания, которые будут способствовать их креативности" - отметил Дмитрий Узюм.

Напомним, управляющий партнер Neurodata Lab (стартап, реализующий взаимодействие фундаментальной науки и технологического бизнеса, - прим. ред.) Георгий Плиев рассказывал, что госпрограмма модернизации и повышения конкурентоспособности вузов России (так называемая "Программа 5/100") логически предполагала решения такого рода. Подобная возможность вписывается в текущую стратегию развития образования, его перевода на инновационные рельсы. Директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин заявлял: новый подход к образованию способствует его ориентированности на практику, приближению науки и образования к потребностям рынка. Это повлечет не резкий, но всплеск научной активности, полезной для цифровой экономики.

Дмитрий Узюм уверен, чтобы студенческих стартапов становилось больше, нужно перестраивать всю образовательную систему. "Для повышения качества проектов нужны практические курсы по интернет-предпринимательству, предшествующие защите собственного "дипломного" стартапа. В Приморье, в рамках программы "Кибер Россия", такие уникальные программы работают только в ДВФУ".