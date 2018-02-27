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Общество

26 февраля 2018, 17:50
Переяславский молочный завод ответил на обвинения по поводу качества своей продукции

Переяславский молочный завод ответил на обвинения по поводу качества своей продукции

Завод провел экспертизу своего молока в хабаровской лаборатории

Как отмечает пресс-служба хабаровского предприятия, сегодня на сайте администрации Приморского края была размещена информация о низком качестве молока Переяславского молочного завода. В то же время, по данным самой организации, никаких признаков плохого качества продукции сторонние специалисты не обнаружили, сообщает ЕНВ.

По мнению администрации ПМЗ, данная информация не соответствует действительности. В подтверждение этому пресс-служба предприятия ссылается на экспертизу, проводившуюся в ФГБУ ЦАС "Хабаровский" (копия протокола экспертизы имеется в распоряжении редакции ЕНВ).

Представители завода отмечают, что после некоторых публикаций в СМИ, они стали еженедельно сдавать свою продукцию на экспертизы. По итогам каждой из них, как следует из опубликованной пресс-службой копий протоколов экспертизы, в молоке Переяславского молочного завода не обнаружено фитостеринов – веществ, свидетельствующих о наличии в составе продукта растительных жиров. Отметим, что законом допустимо их содержание на уровне 2%. В переяславской продукции этот показатель – 0%. При этом, содержание кислот, обязательных к наличию в сыром молоке, составляет 99,4-99,7%.

Ранее, действительно, на сайте администрации Приморского края и следом в некоторых приморских СМИ, был выпущен пресс-релиз о проведении совещания в администрации региона. По его тексту пресс-служба Белого Дома процитировала исполнительного директора Союза животноводов Юрия Черкашина, который со ссылкой на неназванные лабораторные исследования заявил, что продукция ПМЗ характеризуется "крайне низким содержанием молочного жира". При этом, в тексте не содержится информации о содержании растительных или животных жиров в продукции.

Как отметили в пресс-службе предприятия, в настоящее время молоко Переяславского завода находится на экспертизе в столичном ВНИИМП, результаты будут готовы в начале марта. ПМЗ обязуется ознакомить с ними общественность. В то же время, свое появление в заголовках приморской прессы хабаровское предприятие связывает с "недобросовестной конкуренцией приморских производителей молока, недовольных расширением географии продаж Переяславского завода". 

Метки: АПК, ПМЗ, пресс-служба, скандал, экспертиза

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