Японские инвесторы собираются перерабатывать использованные в Приморье подгузники

Японская компания рассматривает возможность создать в Приморье производство топливных гранул (пеллет). Организовать такое предприятие планируется на территории Надеждинского района. Как сообщили в департаменте здравоохранения, японская сторона рассматривает вариант производства пеллетов из использованных подгузников, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу губернатора Тарасенко.

"Представители японской делегации во главе с господином Идэка Хидэки посетили краевой перинатальный центр, где обсудили с главным врачом Татьяной Курлеевой и специалистами медучреждения вопросы организации сбора отходов", – сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Иван Здобин.

В ходе визита гости познакомились с системой организации в Приморском краевом перинатальном центре сбора отходов класса "А", в частности – подгузников и пелёнок. Как подчеркнули представители японской делегации, заводы по переработке использованных подгузников в топливные пеллеты в стране Восходящего Солнца работают уже давно. "В Японии так уже делают. Эти маленькие гранулы дадут фору многим другим видам топлива. По энергоемкости они соотносимы с коксующимся углем. Только нет никакой золы и дешевле на треть. Правда, котлы нужны соответствующие. Но они не дороже угольных, мазутных или газовых", – отметили представители делегации.

Ожидается, что завод по переработке подгузников появится в Тавричанке. Он войдет в индустриальный парк по переработке мусора. "Мы заключили с японской компанией "Супер фэйз" соглашение, по которому в Приморье построят такой завод. Это интересно, перспективно и не наносит ущерба окружающей среде", – прокомментировал генеральный директор компании "АВА-Трейд" Александр Пальчиков.

Отметим, что полученные в результате такого производства топливные гранулы можно будет использовать в любой печке в частном доме и в промышленном хозяйстве.