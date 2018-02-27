Страховщики рассказали о том, сколько мы можем ждать медпомощи по полису ОМС

В 2018 году программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи устанавливает предельные сроки ожидания оказания услуг в медицинских учреждениях. Медицинская помощь в экстренной форме должна оказываться медицинскими организациями и медицинскими работниками безотлагательно. Отказ в ее оказании не допускается, сообщает ЕНВ со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.

Среди этих предельных сроков отметим следующие:

Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме – не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи – не более 30 календарных дней со дня выдачи направления на госпитализацию.

Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи – не более 14 дней для пациентов с онкологическими заболеваниями с момента гистологической верификации опухоли или установления диагноза.

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми – не более 24 часов с момента обращения в медицинскую организацию.

Срок проведения консультаций врачей-специалистов – не более 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.

Срок проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи – не более 14 календарных дней со дня назначения.

Срок проведения КТ (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), МРТ и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи – не более 30 календарных дней со дня назначения.

Время доезда до пациента бригад скорой помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме – не более 20 минут с момента вызова. В территориальных программах время доезда может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

В случае возникновения вопросов, связанных со сроком оказания услуг в медицинском учреждении, необходимо обращаться в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю в страховой компании, выдавшей полис ОМС.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) – единый союз профессиональных участников страхового рынка на федеральном уровне. ВСС призван координировать деятельность своих членов, представлять и защищать их общие интересы в отношениях с российскими и зарубежными организациями и органами власти. В состав объединения входят 222 страховых организации, включая ведущие страховые медицинские организации, среди которых АльфаСтрахование-ОМС, Ингосстрах-М, ВТБ Медицинское страхование, РОСГОССТРАХ-Медицина, СОГАЗ-Мед, РЕСО-Мед и многие другие.