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Общество

26 февраля 2018, 17:00
Страховщики рассказали о том, сколько мы можем ждать медпомощи по полису ОМС

Страховщики рассказали о том, сколько мы можем ждать медпомощи по полису ОМС

Согласно нормативам, "скорая помощь" должна доезжать до экстренного пациента за 20 минут

В 2018 году программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи устанавливает предельные сроки ожидания оказания услуг в медицинских учреждениях. Медицинская помощь в экстренной форме должна оказываться медицинскими организациями и медицинскими работниками безотлагательно. Отказ в ее оказании не допускается, сообщает ЕНВ со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.

Среди этих предельных сроков отметим следующие:

  • Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме – не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.
  • Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи – не более 30 календарных дней со дня выдачи направления на госпитализацию.
  • Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи – не более 14 дней для пациентов с онкологическими заболеваниями с момента гистологической верификации опухоли или установления диагноза.
  • Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми – не более 24 часов с момента обращения в медицинскую организацию.
  • Срок проведения консультаций врачей-специалистов – не более 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.
  • Срок проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи – не более 14 календарных дней со дня назначения.
  • Срок проведения КТ (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), МРТ и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи – не более 30 календарных дней  со дня назначения.
  • Время доезда до пациента бригад скорой помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме – не более 20 минут с момента вызова. В территориальных программах время доезда может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

В случае возникновения вопросов, связанных со сроком оказания услуг в медицинском учреждении, необходимо обращаться в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю в страховой компании, выдавшей полис ОМС.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) – единый союз профессиональных участников страхового рынка на федеральном уровне. ВСС призван координировать деятельность своих членов, представлять и защищать их общие интересы в отношениях с российскими и зарубежными организациями и органами власти. В состав объединения входят 222 страховых организации, включая ведущие страховые медицинские организации, среди которых АльфаСтрахование-ОМС, Ингосстрах-М, ВТБ Медицинское страхование, РОСГОССТРАХ-Медицина, СОГАЗ-Мед, РЕСО-Мед и многие другие.

Метки: ВСС, медпомощь, нормативы, ОМС, страхования

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