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В мире

26 февраля 2018, 16:30
Иванка Трамп и Ким Ён Чхоль в VIP-ложе на церемонии закрытия ОИ-2018

Северная Корея готова к переговорам с США

Об этом заявили официальные представители администрации южнокорейского президента

Представители делегации Северной Кореи на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане заявили, что Пхеньян готов к переговорам с Вашингтоном. Об этом вчера вечером заявили представители официальной резиденции президента Южной Кореи – Голубого Дома (Чхонвадэ), сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Представители Северной Кореи рассказали, что межкорейские отношения должны улучшаться вместе с отношениями между КНДР и США. Голубой дом заявил об этом после часовой беседы между президентом Южной Кореи Мун Джэином и представителем Северной Кореи Ким Ен Чхолем в кулуарах закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

В заявлении Чхонвадэ не упоминались сведения о возможном диалоге о денуклеаризации полуострова. "Президент Мун Джэин указал на настоятельную необходимость проведения диалога между Северной Кореей и США, чтобы коренным образом решить проблемы на Корейском полуострове и улучшить межкорейские отношения. Северокорейская делегация заявила, что КНДР готова вести переговоры с США. Север соглашается, что межкорейские отношения и отношения между Пхеньяном и Вашингтоном должны развиваться вместе", - отмечается в пресс-релизе Голубого дома.

Как отмечает ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева, южнокорейская сторона в большей степени, по сравнению с КНДР и США, выигрывает от этих переговоров. "Правительством страны соблюден баланс между союзническими обязательствами перед США и желанием обеспечить национальную безопасность на Корейском полуострове. Признание Севером действительной позиции Республики Корея, ее зависимости в решениях от США по многим вопросам – большой успех для южнокорейской дипломатии", - полагает эксперт.

На закрытии Игр США представляла дочь и советник президента страны Иванка Трамп. Она сидела в VIP-ложе рядом с Мун Джэином и его женой. Делегацию Северной Кореи в олимпийском Пхенчхане возглавил заместитель председателя комитета Компартии КНДР по межкорейским отношениям и бывший глава военной разведки Севера Ким Ён Чхоль.

По информации пресс-службы Белого дома, Иванка Трамп не должна была встречаться в Южной Корее с северокорейскими чиновниками. "Американская делегация поздравила Мун Джэина с проведением невероятных Олимпийских игр. Никакого взаимодействия с северокорейской делегацией не было", - цитирует старшего специалиста пресс-службы администрации Трампа издание South China Morning Post.

На прошлой неделе выяснилось, что вице-президент США Майкл Пенс планировал встретиться с младшей сестрой Ким Чен Ына в кулуарах церемонии открытия, однако данный план провалился в самый последний момент. Не состоялись также обсуждаемые ранее встречи на рабочем уровне между американскими и северокорейскими официальными лицами.

Отметим, что в составе американской делегации на закрытии игр присутствовала директор по вопросам Кореи в Совете национальной безопасности Эллисон Хукер, которая лично знакома с Ким Ён Чхолем. Ранее Хукер уже была в Пхеньяне, когда американская сторона обеспечивала освобождение двух американцев, задержанных правительством Северной Кореи в 2014 году. Ким Ён Чхоль тогда был руководителем службы военной разведки страны. Прибытие в Пхенчхан давних знакомых подогрело напрасный интерес зарубежных СМИ к возможной встрече чиновников двух стран.

Метки: Ким Ён Чхоль, Мун Джэин, переговоры, Трамп

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