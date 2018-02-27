В Китае могут снять ограничение по срокам пребывания на посту председателя КНР

Вчера китайское информационное агентство "Синхуа" сообщило о том, что власти Китая намерены отменить конституционное ограничение на максимальное количество сроков, которые могут занимать на своей должности председатель КНР и премьер-министр страны. В случае внесения соответствующих поправок в конституцию страны на предстоящей сессии Всекитайского собрания народных депутатов, Си Цзиньпин сможет остаться на посту главы государства после 2023 года, сообщает ЕНВ.

Официальное информационное агентство КНР сообщило, что правящая Коммунистическая партия предложила убрать положение из конституции, согласно которому глава государства и председатель Госсовета КНР могут занимать свои должности не более двух сроков подряд.

Документ, который будет рассмотрен китайскими народными депутатами в следующем месяце, датирован 26 января. Таким образом, проект изменений в конституцию был принят всего через неделю после того, как этот вопрос был обсужден в ЦК КПК. На страницах государственного СМИ не говорится о том, почему властям понадобился целый месяц, чтобы опубликовать столь важный для страны конституционный проект.

Напомним, Си Цзиньпин был переизбран на пост генерального секретаря партии в октябре прошлого года и, как ожидается, будет назначен на второй срок в качестве председателя КНР китайскими законодателями во время парламентской сессии, открывающейся 5 марта. КПК в последние десятилетия соблюдала неписаный предельный возраст в 68 лет для своих лидеров, однако в уставе организации нет ограничений по срокам для генсеков.

По словам экспертов, снятие ограничения по срокам свидетельствует о том, что Си Цзиньпин останется у власти дольше, чем его предшественники на посту председателя КНР. Отметим, что в правящей партии накануне XIX национального съезда, прошедшего в октябре 2017 года, состоялись обсуждения вопроса о том, следует ли господину Си Цзиньпину возглавлять партию после двух сроков, поскольку это противоречит взятому ранее курсу на омоложение кадров.

Бывший редактор газеты Study Times Дэн Ювен в интервью South China Morning Post заявил, что готовящееся изменение является явным сигналом тому, что Си Цзиньпин планирует остаться на главном государственном посту. В то же время, Дэн Ювен не стал комментировать о вопрос о том, может ли поправка в конституцию свидетельствовать о намерении Си Цзиньпина остаться у власти на пожизненный срок.

Ведущий дальневосточный политолог, руководитель Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев объясняет решение китайских властей о снятии ограничений по срокам личным желанием Си Цзиньпина остаться у власти. "Человеком в политике, к сожалению, всегда движет жажда наживы. Ни один человек, добившийся власти, не захочет ее никогда отпускать, - заметил Юрий Коломейцев.

Директор Института Китая в Королевском колледже Лондона Керри Браун в интервью SCMP отметил, что недавние события в демократических странах Запада дают некоторое оправдание действиям КПК по консервации политического режима в стране. "Трамп, "Брексит", рост влияния крайних правых и прочее заставили китайский истеблишмент еще больше уделять внимание вопросам безопасности, неопределенности и риска, - заявил Браун. – Си Цзиньпин – это символическая фигура для Китая. Это человек, на чьем руководстве всё держится", - заключил эксперт.

На центральной полосе государственного таблоида Global Times издание пишет, что отмена двух сроков председательства в КНР может помочь партийным и военным системам страны поддерживать национального лидера. Кроме того, конституционная поправка "улучшит институт руководства партией со стороны китайского народа". "За последние два десятилетия сложилась триада руководства, состоящая из генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР и председателя Центральной военной комиссии КПК, которая доказала свою эффективность", - говорится в редакционной статье. Отметим, что все три поста на сегодняшний день занимает Си Цзиньпин. При этом, как отмечает Global Times со ссылкой на неназванные источники, отмена ограничений по срокам не приведет к тому, что у председателя КНР будет пожизненная власть.

Сегодня в ЦК КПК откроется трехдневное пленарное заседание, где члены Компартии обсудят кадровые вопросы и другие предложенные ранее институциональные изменения, которые впоследствии будут представлены на предстоящей в Пекине парламентской сессии. По информации агентства "Синхуа", партия также предложила внести в конституцию политическую теорию Си Цзиньпина – мысль о социализме с китайскими характеристиками в новую эпоху. "Руководство Коммунистической партии Китая определяет черты социализма с китайской спецификой", - говорится в предложенных поправках КПК в конституцию. Кроме того, в Компартии планируют ввести в конституцию страны новый орган – Национальную наблюдательную комиссию.

В прошедшую субботу председатель КНР Си Цзиньпин выступил на учебной сессии КПК, где рассказал о важной роли конституции в развитии страны. "Ни одна организация или человек не может выйти за рамки конституции или закона", - процитировала "Синьхуа" слова главы Китая Си Цзиньпина.