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Общество

26 февраля 2018, 15:00
Сотрудникам автомойки в Уссурийске грозит до 6 лет лишения свободы
Сотрудникам автомойки в Уссурийске грозит до 6 лет лишения свободы

Сотрудникам автомойки в Уссурийске грозит до 6 лет лишения свободы

Они угнали "Приус" и похитили шесть аккумуляторных батарей из бокса

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступили заявления двух местных жителей 41 и 50 лет о краже имущества из боксов автомойки на улице Урицкого. Общий ущерб потерпевшие оценили в 540 тысяч рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителей, возможных очевидцев происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения. Установлено, что двое работников автомойки воспользовались свободным доступом к ключам от автомобилей, находясь в помещении боксов, похитили шесть аккумуляторных батарей и автомобиль "Тойота Приус".

Ориентировка с приметами злоумышленников и похищенного имущества незамедлительно была передана наружным нарядам полиции. Злоумышленников искали по всему краю. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Решетникова в селе Астраханка Ханкайского района сотрудники полиции обнаружили похищенный автомобиль. Транспортное средство сгорело.

Личности и местонахождение подозреваемых установлены. Ранее судимые жители  поселка Пограничный 19 и 23 лет доставлены в отдел полиции города Уссурийска, где дали признательные показания. Злоумышленники рассказали, что похищенные аккумуляторы продали, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению. Полицейские установили, что 23-летний злоумышленник, управляя похищенной "Тойотой", не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате автомашина загорелась. Водитель и пассажир скрылись с места дорожно–транспортного происшествия.

За управление транспортным средством без водительского удостоверения и оставление места автоаварии в отношении подозреваемого составлены административные материалы. Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Метки: кража, уголовное дело, угон

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