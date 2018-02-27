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Общество

26 февраля 2018, 14:20
Флаги на церемонии награждения призеров ОИ-2018 в женском одиночном фигурном катании, 23 февраля 2018 года

Олимпийские атлеты из России: победы и поражения

Об итогах выступления сборной России на минувшей олимпиаде – в материале ЕНВ

25 февраля Олимпийские игры в Пхёнчхане стали историей. Красочная церемония закрытия завершила мероприятие, к которому было привлечено внимание всего мира. Для России эти игры стали особыми, поскольку национальный олимпийский комитет не был допущен к участию в олимпиаде из-за допингового скандала. Российская сборная поехала в Пхенчхан в достаточно усечённом составе и под олимпийским флагом, сообщает ЕНВ.

Однако, и даже в усеченном составе сборная команда Олимпийских атлетов из России (ОАР) получила 17 медалей, в том числе, 9 бронзовых, 6 серебряных и 2 золотые.

Золотые медали на Олимпиаде получили 15-летняя фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная сборная. В случае с сольным фигурным катанием вообще была любопытная ситуация, когда две российских фигуристки были фаворитками турнира. Ну а для мужской хоккейной команды победа также имела огромное значение, поскольку последнее олимпийское золото в хоккее было добыто нашей страной во французском Альбервилле 26 лет назад.

Российские хоккеисты завоевали олимпийское золото Игр в Пхенчхане, обыграв команду Германии в овертайме финального матча. Стоит отметить, что в последний раз российские хоккеисты становились олимпийскими чемпионами в 1992 году в составе Объединенной команды Содружества Независимых Государств на Играх в Альбервиле.

Серебряные медали получили фигуристка Евгения Медведева, скелетонист Никита Трегубов, сборная ОАР по фигурном катанию, а также лыжники в мужских эстафетах, командном спринте и марафоне. Фигуристка Медведева была фавориткой турнира, однако Алина Загитова получила от судей первое место.

Бронзу на Играх 2018 года получила женская эстафетная четверка в лыжах в составе Натальи Непряевой, Анастасии Седовой, Анны Нечаевской и Юлии Белоруковой. Также обладателями третьих мест стали лыжники Александр Большунов, Андрей Ларьков и Денис Спицов. Семен Елистратов получил бронзу в шорт-треке, это была самая первая медаль ОАР на играх в Пхенчхане. Наталья Воронина получила свою медаль в конькобежном спорте. Также медали получили Илья Буров (фристайл, акробатика) и Сергей Ридзик (фристайл, ски-кросс).

Не обошлось на минувшем турнире и без скандалов с участием россиян. Например, у российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой отобрали бронзовую медаль, сославшись на наличие допинга в крови Александра. Бронза в этом виде спорте была первая для России.

Продолжая тему допинга, следует вспомнить и скандал вокруг бобслеистки Надежды Сергеевой. Она не претендовала на медали олимпиады и заняла 12 место, однако в Пхенчхане её впервые ловят на допинге. До этого в крови Надежды также находили мельдоний, правда, ещё до 2016 года, то есть до внесения мильдроната в список запрещенных препаратов.

Впрочем, несмотря на все трудности, олимпийские атлеты из России показали достойный финальный результат, собрав внушительное количество медалей прошедших игр в Корее. При этом, стоит отметить, что спортсмены из России подвергались давлению, которое не испытывали другие сборные, поэтому показанный ими результат вполне достоин уважения. Олимпийский огонь маленького курортного южнокорейского городка погас. Однако вскоре нас будут ждать и другие интересные спортивные события. В этом году в нашей стране впервые пройдет Чемпионат мира по футболу, а хоккейная команда Олега Знарка уже в мае отправится на хоккейное мировое первенство подтверждать свой класс.

Olympic Medal 2018
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Метки: итоги, ОИ-2018, Пхенчхан

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