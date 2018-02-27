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Общество

26 февраля 2018, 13:30
Куклы, дроны, роботы, часы, видеоигры: шесть умных детских игрушек-новинок 2018 года

Куклы, дроны, роботы, часы, видеоигры: шесть умных детских игрушек-новинок 2018 года

Обзор новых уникальных игр 2018 года для детей всех возрастов

В этом году на рынок выйдут шесть уникальных новых умных игрушек для детей всех возрастов. Среди этих новинок умные куклы, учащие программированию, умные дроны, а также часы, помогающие выстроить режим дня, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Если раньше гнаться за новинками в цифровой индустрии было принято только у детей и подростков, то теперь даже взрослые практически каждый год покупают себе новые гаджеты. Поэтому родители должны понимать, как важно для все время "оставаться в тренде". Тем не менее, новые игрушки, в таком случае, должны быть не только интересными, но и полезными. В этом материале мы представим новые детские игрушки, являющиеся технологическими разработками 2018 года. Они разработаны не только в целях развлечения, но и для развития детей всех возрастов

SmartGurlz

SmartGurlz – это новая линейка роботизированных игрушек, которая учит девочек программированию. К главе одноименной компании Шарми Альбрехтсен пришла идея вовлечь девочек в дизайн, робототехнику и компьютерное программирование, используя мобильные телефоны и планшеты.

Игрушка представляет собой куклу, которая сидит на скутере Segway, управляемый через приложение. Также ребенок может закодировать игрушку с помощью платформы SugarCoded. К SmartGurlz приложена инструкция, по которой даже ребенок может научиться стандартному программированию. Новинка была запущена в декабре 2017 года и уже сегодня доступна на Amazon.

Tello

Дроны Tello способны поднять настроение всем. Более того, они могут обучить детей математике, инженерии и различным технологиям. Китайский разработчик Ryze Tech, базирующийся в Шэньчжэне, выпустил умную новинку в конце прошлого месяца.

Дрон весит 80 грамм, что позволяет ребёнку легко им пользоваться. Встроенная HD-камера и Intel Movidius Myriad 2 VPU (блок обработки видео) позволяют юному пилоту чётко видеть мир вокруг в режиме реального времени. В целях безопасности Tello также оснащен гибкими пропеллерами, защитными элементами и системой предотвращения столкновений.

Вице-президент и генеральный менеджер группы Intel по вопросам технологий Реми Эль-Квазан, комментируя новинку, отметил: "Это только начало перспективного рынка игрушек с навыками робототехники, искусством искусственного интеллекта и технологиями компьютерного зрения".

SPRK +

Производитель роботов-игрушек Sphero продолжает следовать образовательному вектору в производстве своих моделей. Новая игрушка SPRK + уже используется в школах по всему миру. Она применяется в целях обучения детей робототехнике и компьютерному программированию. Компания заявила, что последняя версия, выпущенная в конце прошлого года, будет основываться на своей развивающейся платформе обучения навыкам под видом игры.

Набор смарт-игрушек Sphero, американской компании с офисами и исследовательскими центрами в Гонконге, также включает дроид BB-8, а также популярного робота BB-8, управляемого с помощью приложений.

Misty I Developer Edition

Другая компания, Misty Robotics, выпустила в прошлом месяце Misty I Developer Edition – робота-автомата с программными инструментами. В этом месяце компания начнет поставлять робота на рынок по цене в 1499 долларов США.

dokiWatch S

Гонконгская компания Doki Technologies выпустила умные часы, предназначенные для развлечения детей, а также для обеспечения их связи с родителями. DokiWatch S является флагманским продуктом следующего поколения компании с функцией видеовызова, благодаря которой родители могут моментально связаться со своими детьми.

В часы также встроены и обучающие программы – от математических и иных головоломок до различных приложений научно-популярной направленности. Кроме того, дети также могут сохранять фотографии и контакты на этих часах, а родители – использовать планировщик для управления повседневными занятиями ребёнка, в том числе, уроками и режимом сна. С помощью dokiWatch S можно самостоятельно выстроить режим дня.

Starlink: Battle for Atlas

Осенью этого года выйдет умная игра нового поколения для консолей Starlink: Battle for Atlas. Ее разработчиком выступила известная IT-компания Ubisoft. Игра будет доступна для приставок Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation.

Starlink: Battle for Atlas представляет собой межпланетное приключение, в котором игроки должны искать союзников среди инопланетных персонажей, решать проблемы по ремонту своего космического корабля и многое другое.

Метки: игрушки

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