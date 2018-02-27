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Экономика

26 февраля 2018, 13:00
В начале марта в Приморье пройдет строительный Форум

В начале марта в Приморье пройдет строительный форум

01 и 02 марта - требуется аккредитация, 03 марта – вход свободный

C 01 по 03 марта 2018 года в комплексе отдыха "Маяк" состоится первый строительный Форум в формате b2b – "Развитие инфраструктуры Дальнего Востока России", сообщает ЕНВ.

В программе Строительного Форума - 01 – 02 марта 2018 г. (четверг – пятница) актуальные вопросы роста стратегически важной отрасли, задающей темп экономического развития для всего региона, а также обсуждение перспективных направлений, способствующих улучшению инфраструктуры Дальнего Востока. В первый день Форума запланирована насыщенная деловая программа с участием ведущих региональных экспертов строительного сегмента. Второй день будет посвящен прямым переговорам в формате b2b, благодаря которым Строительный Форум станет эффективной площадкой для налаживания деловых контактов.

В программу третьего дня – 03 марта 2018 г. (суббота) входит выставка-презентация строительной индустрии, а также мастер-классы для детей.

К участию в мероприятии приглашаются Первые Лица - владельцы и руководители компаний застройщиков, генподрядных, проектных организаций; строительные СРО Дальневосточного Федерального Округа; компаний, формирующих инфраструктуру регионов Дальнего Востока России; предприятий строительного, горнодобывающего, жилищно-коммунального, сельскохозяйственного сектора.

Событие уникального формата b2b состоится во Владивостоке по инициативе и организационной поддержке Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальнего Востока и стран АТР.

Участие в Форуме: 01 и 02 марта - требуется аккредитация, 03 марта – вход свободный.

По всем вопросам обращаться по т. 8(4232) 267-54-00; 8(904) 627-57-12

Метки: выставка, строительство

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