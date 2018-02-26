Примгидромет: На следующей неделе в Приморье ожидаются перепады температур

На следующей неделе синоптическая ситуация в Приморье будет различной, сообщает ЕНВ.

В первый рабочий день антициклон обусловит спокойную без осадков погоду. При отсутствии облаков воздух в ночные часы выхолодится до −18…−27°С, в горных районах до −35 °С, теплее лишь на южном побережье, −10…−15°С. Днём направление воздушных потоков в средней тропосфере с северо-западного сменится на юго-западное, на юг Дальневосточного региона начнёт поступать более тёплая воздушная масса. После холодной ночи в дневные часы столбики термометров поднимутся до −1…−10°С, на юге местами оттепель до +2°С.

Во вторник синоптическая ситуация изменится. На Японское море выйдет очередной циклон и будет смещаться над его акваторией в восточном направлении. Этот вихрь северной периферией может задеть юг Приморья, здесь возможен небольшой снег. Ночью морозы ослабеют, станет на 3–8 градусов теплее, чем накануне. Дневные температуры без существенных перемен.

К середине недели над Приморьем восстановится антициклон, ночные морозы снова усилятся. Фон дневных температур повысится на 1–3 градуса.

Во Владивостоке на следующей неделе температурный режим неустойчивый. Первый рабочий день умеренно морозный, ночью температура воздуха −11…−14 °С, днём −3…−6°С. Затем немного потеплеет. В середине недели ночью вновь похолодает, а максимальная температура повысится. Небольшой снег, с вероятностью около 50 %, возможен во вторник.