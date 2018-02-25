Ледовый полумарафон прошел во Владивостоке

Сегодня, 24 февраля, во Владивостоке в третий раз прошел ледовый полумарафон "Honor Vladivostok Ice Run". Спортсмены из 17 регионов России и 10 стран мира встретились на льду бухты Новик у берегов острова Русского, чтобы преодолеть дистанцию в 5, 10 и 21,1 км. Для самых маленьких участников организаторы подготовили дистанцию на 500 метров. Более 1000 бегунов, их друзья, родственники и другие болельщики начали свое утро с отличного настроения и спортивной зарядки, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока

Глава Владивостока Виталий Веркеенко поприветствовал всех собравшихся и отметил, что этот забег – не просто соревнование, это образ жизни, который под силу только волевым и мотивированным людям. Директор департамента физической культуры и спорта администрации Приморского края Жан Кузнецов также поприветствовал собравшихся и пожелал удачи участникам ледового полумарафона.

После торжественной церемонии открытия масштабного мероприятия Виталий Веркеенко дал старт первым участникам на самую длинную дистанцию в 21,1 км. Пока бегуны преодолевали испытание, болельщиков ждала развлекательная программа от организаторов. Вкусная каша и горячий чай согревал этим морозным утром, а музыкальная программа с хороводами, песнями, былинами и сказаниями не давали никому скучать.

Как отмечают сами участники ледового полумарафона, для того чтобы преодолеть это испытание, важно правильно подготовиться и одеться. "К ледовому полумарафону готовился целый год, в том числе, и в зимнее время. Бегал на стадионе чуть ли не ежедневно, занимался в спортзале. С нетерпением ждал этого события. И, благодаря моей активной подготовке, я без труда преодолел дистанцию в 21 километр. Стараюсь постоянно принимать участие в подобных мероприятиях и рад, что во Владивостоке они проходят довольно часто", - рассказал участник ледового полумарафона "Honor Vladivostok Ice Run" Александр Рудницкий.



Как рассказали организаторы мероприятия, все результаты, фото и видео-отчет можно будет найти на сайте третьего ледового полумарафона "Honor Vladivostok Ice Run".

Для справки: В зимнем полумарафоне принимают участие бегуны из различных городов Приморского края, а также спортсмены из Архангельска, Биробиджана, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Омска, Пензы, Петропавловска-Камчатского, Самары, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Южно-Сахалинска и других городов. Кроме того, чтобы пробежать по замерзшему Японскому морю, свои заявки уже подали представители Китая, США, Великобритании, Молдавии, Казахстана, Японии, Республики Корея и др. Призовой фонд уникального массового зимнего ледового соревнования по бегу на длинные дистанции составляет 300 тысяч рублей.