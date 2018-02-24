В Приморском океанариуме поселились перуанские пингвины

Шесть птенцов пингвинов Гумбольдта в возрасте от 9 до 16 месяцев приобретены при участии Международного благотворительного фонда "Константиновский". Птицы прибыли из питомника Nature Resource Network s.r.o. (Прага, Чешская республика), поставляющего животных в крупнейшие зоопарки и океанариумы мира, сообщает ЕНВ.

Пингвины Гумбольдта - особо охраняемый вид, включенный в список I CITES. Их перемещение тщательно отслеживается, даже если птицы, как в этом случае, выведены в неволе. Переезду животных предшествовала серьезная подготовительная работа. Были получены все необходимые разрешения и заключения.

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, СИТЕС (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) — международное правительственное соглашение. Действует с 1975 года. Цель Конвенции - гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаст угрозы их выживанию. Под защиту Конвенции подпадает более 33 000 видов животных. Пингвин Гумбольдта, или перуанский пингвин (Spheniscus humboldti) - назван в честь немецкого ученого Александра Гумбольдта. Рост взрослой особи - до 70 см, вес - до 5 кг. Находятся на грани исчезновения. Живут на западном побережье Южной Америки, где проходит холодное Перуанское течение. Гнездятся в гротах среди камней на побережье Чили и Перу. Размножаются в любое время года. В кладке обычно два яйца. Половой зрелости достигают в два года. В неволе могут прожить до тридцати лет.

Согласно требованиям CITES все птенцы чипированы (электронный чип - своеобразный аналог паспорта для животного). Это позволяет уверенно идентифицировать каждую особь.

Отбор и перевозка животных осуществлялись согласно требованиям международных и российских природоохранных и иных надзорных органов. Орнитологи Приморского океанариума выезжали в Чехию для общения с будущими подопечными, чтобы птенцы успели к ним привыкнуть и стресс от переезда был минимальным.

После перелета во Владивосток пингвинов первым делом осмотрели ветеринарные врачи. По их мнению, многочасовое путешествие не сказалось на состоянии здоровья животных.

Сейчас пингвины проходят обязательный тридцатидневный карантин в Научно-адаптационном корпусе Приморского океанариума. Они находятся под круглосуточным наблюдением старых знакомых - орнитологов. Специалисты говорят, что уже различают малышей "по лицам". По их словам, птицы здоровы, неплохо перенесли дорогу и связанные с этим волнения, о чем говорят высокие пищевая и двигательная активность. Птенцы уже привыкли к своим "приемным родителям" - позволяют себя погладить и охотно идут на контакт.