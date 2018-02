В Приморском океанариуме поселились перуанские пингвины

Шесть птенцов пингвинов Гумбольдта в возрасте от 9 до 16 месяцев приобретены при участии Международного благотворительного фонда "Константиновский". Птицы прибыли из питомника Nature Resource Network s.r.o. (Прага, Чешская республика), поставляющего животных в крупнейшие зоопарки и океанариумы мира, сообщает ЕНВ.

Пингвины Гумбольдта - особо охраняемый вид, включенный в список I CITES. Их перемещение тщательно отслеживается, даже если птицы, как в этом случае, выведены в неволе. Переезду животных предшествовала серьезная подготовительная работа. Были получены все необходимые разрешения и заключения.

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, СИТЕС (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) — международное правительственное соглашение. Действует с 1975 года. Цель Конвенции - гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаст угрозы их выживанию. Под защиту Конвенции подпадает более 33 000 видов животных.

Пингвин Гумбольдта, или перуанский пингвин (Spheniscus humboldti) - назван в честь немецкого ученого Александра Гумбольдта. Рост взрослой особи - до 70 см, вес - до 5 кг. Находятся на грани исчезновения. Живут на западном побережье Южной Америки, где проходит холодное Перуанское течение. Гнездятся в гротах среди камней на побережье Чили и Перу. Размножаются в любое время года. В кладке обычно два яйца. Половой зрелости достигают в два года. В неволе могут прожить до тридцати лет.