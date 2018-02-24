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Фоторепортажи

23 февраля 2018, 18:40
День защитника отечества отметили в Приморье
День защитника отечества отметили в Приморье
День защитника отечества отметили в Приморье
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День защитника отечества отметили в Приморье

Главные мероприятия прошли в центральной части Владивостока

23 февраля вся Россия отмечает День защитника Отечества. Жители Приморья встретили этот день одними из первых в стране. Во Владивостоке праздничные мероприятия начались в 09.00 по местному времени с торжественного подъема Андреевских и стеньговых флагов расцвечивания на кораблях. Торжественное празднование Дня защитника Отечества также прошло в воинских соединениях  и частях, сообщает ЕНВ.

Сегодня поздравления получают все мальчики, юноши, мужчины. Традиционно в этот день мы чтим память павших за свободу и независимость нашей Родины. Во Владивостоке краевые и городские власти, военнослужащие, ветераны, юные воспитанники военно-патриотических клубов принял участие в церемониях возложения цветов – к Вечному огню мемориала "Боевая слава ТОФ" и стеле "Владивосток – город воинской славы".

В полдень на Корабельной набережной члены Военного совета флота, военнослужащие соединений и воинских частей, представители администрации Приморского края и руководства Владивостока, ветераны войны и Вооруженных Сил, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и представители общественности возложили венки и цветы к Вечному огню мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". Церемония завершилась торжественным прохождением роты Почетного караула и оркестра ТОФ. Затем состоялось возложение цветов к стеле "Город воинской славы" на центральной площади Владивостока.

После официальных мероприятий в центре города в честь Дня защитника Отечества была развернута выставка боевой техники и вооружения, где представлены порядка 15 образцов боевой техники, стоящих на вооружении береговых войск Тихоокеанского флота. Для обеспечения участников и гостей праздника горячим питанием и чаем на главной городской площади работают полевые кухни.

Праздничные мероприятия в столице Приморья завершатся артиллерийским салютом из 30 залпов. Салютные расчеты отдельной бригады морской пехоты флота выполнят стрельбу с позиций в районе Владивостокской крепости и с мыса Боброва.

Отметим, мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, сегодня, 23 февраля, прошли во всех муниципальных образованиях Приморья. Главное празднование традиционно развернулось во Владивостоке. Праздничные и торжественные мероприятия прошли в Находке, Уссурийске, Артеме, Спасске-Дальнем и других муниципалитетах. Так, в Большом Камне в городском Центре культуры прошел праздник "Богатырская наша сила", а также концерт "Служить России".

Концерты сегодня начали и в Лесозаводском городском округе: в селах Панетелеймоновка – в 17.00, Глазовка – 16.00, Ружино – 16.00, Лесное – 14.00, Тамга – 19.00. В Новопокровском сельском поселении Красноармейского района сегодня пройдут праздничные вечера для детей и взрослых, вечер отдыха "Для Вас мужчины", кроме того, уже состоялась акция "Мой папа лучше всех". В Рощинском сельском поселении прошел конкурс "Лучший парень", а также программа "Солдатами не рождаются". В Центре культуры Лазовского сельского поселения уже состоялись праздничные программы, а чуть позднее запланированы вечера отдыха. 15-й районный фестиваль патриотической песни "Мужеству и доблести верны" прошел в Центре культуры и досуга села Покровка Октябрьского района. Праздничные программы также проходили в селах Старореченское, Ильичевка, Галенки, Фадеевка и других.

Метки: 23 февраля, мероприятия, праздник

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