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В мире

23 февраля 2018, 12:10
SpaceX запустила в космос спутники для раздачи высокоскоростного интернета

SpaceX запустила в космос спутники для раздачи высокоскоростного интернета

Старт ракетоносителя изначально был запланирован на 17 февраля, однако его трижды переносили из-за погодных условий и технических неполадок

Компания SpaceX 22 февраля запустила ракету-носитель Falcon 9 с первыми спутниками для раздачи интернета по всему миру, сообщавет ЕНВ со ссылкой на твиттер главы SpaceX Илона Маска.

Запуск перенесли с 17 февраля сначала на 18 февраля, а потом на 21 февраля из-за "необходимости дополнительных проверок полезной нагрузки и ее модифицированного обтекателя". Накануне запуск не состоялся из-за сильного ветра на высотах.

Ракета вывела на орбиту два спутника Microsat 2a и 2b. Они стали первыми из 12 тысяч спутников, которые планируется запустить в будущем в рамках программы Starlink. С их помощью на всей территории Земли будет доступен высокоскоростной интернет.

Ракета Falcon 9 также вывела в космос испанский правительственный спутник PAZ двойного (военного и гражданского) назначения, запускаемый на стандартную околополярную солнечно-синхронную орбиту в интересах госкомпании Hisdesat.

Отметим, что у компании илона маска SpaceX есть конкурент, который также намерен обеспечить планету спутниковым интернетом. Как сообщил на научном симпозиуме SmallSat вице-президент компании Telesat LEO Эрвин Хадсон, первая группа аппаратов его компании появится на орбите и начнет работу до 2021 года. Всего по замыслу компании на низкую орбиту будет выведено 117 спутников.

Собственную сеть спутников хотел создать Google, ставший затем одним из крупнейших инвесторов SpaceX. Японская SoftBank и Ричард Брэнсон поддерживают европейскую OneWeb, которая надеется предоставлять широкополосный доступ в интернет с 2019 г. Всего же американским регуляторам поступило 12 заявок на тестирование спутников, обеспечивающих интернет-доступ. Facebook хочет обеспечивать интернет-соединение в удаленных уголках Земли с помощью дронов.

Метки: SpaceX, интернет

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