Товарооборот Приморского края с Японией в 2017 году вырос на 14%

Товарооборот Приморского края с Японией в 2017 году составил $742 млн., увеличившись почти на треть по сравнению с 2017 годом, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Приморский край намерен наращивать сотрудничество с Японией – перспективные проекты для совместной реализации глава региона Андрей Тарасенко представил в Токио, 22 февраля, во время встречи российской делегации под руководством министра экономического развития РФ Максима Орешкина с представителями деловой федерации "Кэйданрэн".

"По сравнению с 2016 годом он вырос на 14%. Динамика положительная. И по инвестициям то же самое, но потенциал еще очень большой. Важно снимать ограничения для захода бизнеса на территории наших стран. За 2017 год подписано более 100 документов о сотрудничестве. И мы уже сейчас видим как из меморандумов они превращаются в реальные проекты. 2017-2018 годы - переломный период в российской экономике. Мы можем говорить о том, что работа на российском рынке будет устойчивой, а сам рынок - растущим", – подчеркнул Максим Орешкин.

Министр сообщил, что сегодня уже наблюдается положительная динамика роста товарооборота между Россией и Японией.

Японская деловая федерация "Кэйданрэн" была создана в 1946 году как общенациональная деловая ассоциация, целью которой является выработка мнений и решений по основным проблемам, с которыми сталкивается деловой мир в Японии и в других странах, а также доведение этих мнений до правительства и парламента страны. В федерации состоят 1350 ведущих корпораций страны, в том числе 71 иностранная, а также 127 отраслевых групп компаний и 47 региональных ассоциаций работодателей.

"По сравнению с 2016 годом он вырос на 14%. Динамика положительная. И по инвестициям то же самое, но потенциал еще очень большой. Важно снимать ограничения для захода бизнеса на территории наших стран. За 2017 год подписано более 100 документов о сотрудничестве. И мы уже сейчас видим как из меморандумов они превращаются в реальные проекты. 2017-2018 годы – переломный период в российской экономике. Мы можем говорить о том, что работа на российском рынке будет устойчивой, а сам рынок – растущим", – отметил он.

По словам главы региона, сегодня в Приморье уже успешно реализуются российско-японские инвестиционные проекты по автосборочному производству совместно с компанией "Мазда", глубокой переработке древесины с участием корпорации "Сумитомо ", в ближайшее время откроется российско-японский медицинский диагностический центр "Хокуто".

"В 2017 году товарооборот края с Японией составил 742 миллиона долларов, увеличившись почти на треть по сравнению с предыдущим годом. Сегодня в Приморье работают более 30 предприятий с японским капиталом, открыты представительства двух японских банков. Порты Приморья и Японии связывают пять судоходных линий, налажено прямое воздушное сообщение между Владивостоком и Токио", – заявил Андрей Тарасенко.

В 2018 году в крае начнется строительство качественных и доступных малоэтажных домов по японским технологиям компанией "Иида Груп" и ее представителем в Приморском крае "Фёрст вуд Приморье". Будет открыт первый в России японский амбулаторный реабилитационный центр JGC Hokuto.

Врио Губернатора отметил, что край готов наращивать сотрудничество с Японией, для этого сегодня обсуждается реализация совместных проектов в области гостиничного бизнеса, экологической мусоропереработки, судостроения, добычи угля и других полезных ископаемых, экспорта в эту страну сельскохозяйственной продукции приморских фермеров. Во время пребывания в Токио глава региона провёл также деловые переговоры с представителями крупнейших японских компаний по этим вопросам.

Еще одно перспективное направление – туризм. Введение упрощенного визового режима Свободного порта Владивосток позволило увеличить туристический поток из Японии в Приморский край в 2017 году на 44%. Способствовать наращиванию турпотоков, по словам, врио Губернатора, может открытие круизной линии между двумя территориями. Это также стало темой беседы одной из деловых встреч главы края в Токио.