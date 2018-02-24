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23 февраля 2018, 11:30
В музее ТОФ открылась историческая выставка ко Дню защитника Отечества

В музее ТОФ открылась историческая выставка ко Дню защитника Отечества

Выставка продлится до 6 марта

В зале переменных экспозиций Военно-исторического музея Тихоокеанского флота открылась новая масштабная выставка "Экскурсия на Формозу. Незабытые герои. По следам путешествия российского морского офицера П.И. Ибиса". Она подготовлена флотскими историками совместно с Институтом востоковедения РАН, Российским государственным архивом ВМФ и приурочена ко Дню защитников Отечества, сообщает ЕНВ.

Выставка посвящена истории кругосветных плаваний офицеров военно-морского флота, научным и географическим исследованиям XIX века. Выставка повествует об особой роли российских морских офицеров в изучении стран и народов Дальнего востока и Азиатско-тихоокеанского региона.

Основу выставки составляет серия редких свитков, на которых помещены выдержки из записей исследователей, репродукции видов Формозы (Тайвань) в XIX в. и рисунки самого Ибиса, соседствующие с фотографиями, предоставленные Институтом востоковедения РАН. Экспозицию дополняют экспонаты из фондов Военно-исторического музея Тихоокеанского флота, копии личных документов Павла Ибиса, копии публикаций из журналов и морских сборников XIX века, книги об "экскурсии на Формозу" и вещи тайваньских аборигенов.

На церемонию открытия экспозиции были приглашены военнослужащие, представители ветеранских организаций Тихоокеанского флота, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова, воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, детских военно-патриотических организаций.

Выставка будет работать до 6 марта.

Метки: выставка, музей, ТОФ

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