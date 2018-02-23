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Экономика

22 февраля 2018, 18:50
Объем ввозимых грузов на Дальний Восток из-за рубежа по железной дороге увеличился вдвое

Объем ввозимых грузов на Дальний Восток из-за рубежа по железной дороге увеличился вдвое

За десять лет объём перевезенных грузов в направлении портов и пограничных переходов Дальневосточной магистрали вырос вдвое

Последние 10 лет Дальневосточная железная дорога (Филиал ОАО "РЖД") функционирует в условиях роста грузопотока в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока: в период с 2008 по 2017 годы грузооборот вырос вдвое, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Владивостокского филиала ОАО "РЖД".

Об этом сегодня заявил и.о. зам. начальника железной дороги по Владивостокскому региону Алексей Прудников на состоявшемся во Владивостоке промышленном форуме Дальневосточного федерального округа "Локомотивы роста: инфраструктура новой экономики". По его словам, непосредственная близость к стремительно развивающимся экономикам стран АТР оказывает существенное влияние на характер и размеры грузопотоков Дальневосточной железной дороги.

- Объем перевезённых грузов через железнодорожные пограничные переходы Дальневосточной магистрали в 2017 году составил 14,7 млн тонн, с ростом к уровню прошлого года на 3,3 млн тонн, - подчеркнул Алексей Прудников.

Он отметил, что на ДВЖД инвестировано в развитие уже более 120 млрд. рублей, введено в эксплуатацию объектов на сумму 78 млрд руб. Это позволило увеличить провозные возможности Транссиба на 23 млн тонн, а БАМа - на 8 млн тонн в год.

- Итогом реализации I этапа программы станет увеличение провозной способности к 2020 году в направлении морских портов и погранпереходов Дальнего Востока дополнительно на 66,0 млн. тонн в год относительно уровня 2012 года, - сказал Алексей Прудников.

Напомним, в 2013 году президентом и правительством Российской Федерации приняты решения о предоставлении государственной поддержки ОАО "РЖД" в части реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона (БАМа и Транссиба). ОАО "РЖД" ставит задачу максимально ускорить завершение первого этапа модернизации Восточного полигона, рассчитанного до 2020 года. В границах Дальневосточной железной дороги на эти цели предусмотрены средства в объеме 240 млрд. руб.

Метки: грузы, железная дорога, отчет, РЖД, статистика

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