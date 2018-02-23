Новая Зеландия серьезно пострадала от тропического циклона

Тропический циклон "Гита", образовавшийся в южной части Тихого океана, прошел в Новой Зеландии, оставив за собой с наводнения и оползни. В результате затопления дорог, отрезанными на Южном острове оказались около 5 тысяч человек, в том числе, иностранные туристы, сообщает ЕНВ.

Хотя циклон "Гита" уже ушёл, проливные дожди и сильные ветры всё ещё продолжаются, что, в значительной степени, затрудняет работу аварийно-спасательных служб. Во многих районах Новой Зеландии количество осадков превысило среднемесячный уровень.

В нескольких регионах страны было объявлено чрезвычайное положение. Десятки школ были закрыты. Однако теперь ЧП отменено в большинстве районов страны.

Жилые кварталы городов острова Южный наиболее сильно пострадали от наводнения. Жители домов самостоятельно расчищают образовавшиеся завалы.

Национальные СМИ сообщили, что единственная дорога в район залива Голден-Бей, расположенного на севере острова, была занесена оползнями, в результате чего жители данного района и туристы оказались в ловушке. По информации средств массовой информации, в местном пабе временно размещены туристы из Великобритании и Китая. Власти страны уже объявили о том, что на ликвидацию всех последствий природного катаклизма, в частности, на восстановление дороги, потребуется несколько дней.