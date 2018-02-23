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Общество

22 февраля 2018, 17:10
Приморский край назван проблемным регионом по ОСАГО

Приморский край назван проблемным регионом по ОСАГО

Он расположился на 12 месте нового антирейтинга РСА

Российский союз автостраховщиков (РСА) составил очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов – за 2017 год. Об этом ЕНВ сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

В целом по России частота страховых случаев по итогам 2017 года составила 5,5% (по итогам 2016 года - 5,8%), средняя выплата – 78,301 тыс. рублей (за 2016 г. – 71,768 тыс. рублей), доля судебных выплат в общей сумме оплаченных убытков 18,2% (за 2016 г. – 13,8%), отношение судебных расходов к сумме основного требования – 109% (за 2016 г. – 100%), уровень выплат с учетом нормы РВД – 95% (по 2016 г. – 91%).

"Почти все общероссийские показатели демонстрируют рост. Это означает, что картина в ОСАГО не меняется, кризис нарастает, мошенничество усиливается, несмотря на предпринимаемые меры. Причем ситуация по России очень неравномерная – в ряде регионов эти показатели зашкаливают. Например, в 13 субъектах РФ средняя выплата выше 100 тыс. рублей, в том числе, максимальная величина – 160 тыс. рублей. Годом ранее таких регионов с зашкаливающими средними выплатами по ОСАГО было почти в 2 раза меньше", - пояснил Игорь Юргенс. В Приморском крае средняя выплата по ОСАГО за 2017 год составила почти 92 тысячи рублей.

Президент союза отметил, что по сравнению с 2016 годом ряд регионов ухудшил свои позиции в рейтинге, ряд – улучшил. Так, в первой "двадцатке", то есть в "красной" зоне, которая отражает максимально критические показатели, по итогам 2017 года появились новички: Приморский край (по итогам 2016 года был на 30 месте), Свердловская область (с 32 места), Астраханская область (с 26), Воронежская область (с 21 места), Красноярский край (с 35 места), Дагестан (с 25 места), Ярославская область (с 29 места). Лидерами этого антирейтинга являются Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Волгоградская область.

Политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев в интервью ЕНВ рассказал, что попадание Приморья в список рискованных регионов по ОСАГО не случайно. Среди факторов, способствовавших этому, эксперт называет рост числа подставных ДТП, развитие схем накрутки цены за повреждения, ужесточение правил оформления полисов, уход с региона ряда страховых компаний, в том числе, их банкротство.

"В ряде случаев выпадение региона из "красной" зоны в пограничную "желтую" не обязательно означает, что в регионе улучшилась ситуация с ОСАГО. Это может происходить за счет того, что более высокими темпами нарастали негативные тенденции в других субъектах РФ", - отмечает Игорь Юргенс.

В первую очередь данный рейтинг позволяет отследить ситуацию с активностью мошенников-криминальных автоюристов в регионах. "Проблема криминального автоюризма в ОСАГО до 2012 года не стояла так остро, так как большого бизнеса на этом сделать было невозможно. Выплаты через суд были малыми. Однако в 2012 году на этот вид страхования распространилось действие закона о защите прав потребителей в части штрафов, неустоек и пени. Эта ситуация дала простор для злоупотребления правом людям, которые могут пользоваться лазейками в законодательстве. Получилось, что стоимость услуги по ОСАГО (в настоящее время около 6 тыс. рублей по России), средняя выплата в ОСАГО и размеры штрафов в десятки и сотни тысяч рублей стали совершенно несоразмерны", - отметил президент РСА.

Самая распространенная схема действия автоюристов предполагает выкуп ими прав требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП, затем они обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба за счет. В результате таких мошеннических действий в карманах недобросовестных автоюристов оседает в разы больше денег, чем должна заплатить страховая компания.

Метки: Коломейцев, ОСАГО, Приморье, рейтинг, РСА, Юргенс

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