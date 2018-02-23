Власти США рассматривают вариант введения новых санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкции против России в ответ на якобы вмешательство в выборы и "разрушительную" кибератаку в прошлом году. Об этом вчера агентству Reuters заявили высокопоставленные официальные лица из Белого Дома, сообщает ЕНВ.

Республиканцы и демократы в Конгрессе США, которые почти единодушно приняли новый законопроект о санкциях против России прошлым летом, на сей раз подвергают критике президента Дональда Трампа за то, что тот не "наказал Москву", и обвинили его в том, что он "мягко" относится к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Их обвинение последовало за решением администрации Трампа в январе не вводить санкции против России в соответствии с новым законом.

Три представителя Белого Дома, участвующие в работке нового пакета антироссийских санкций, на минувшем брифинге объясняли журналистам, почему новые антироссийские санкции вводятся "так медленно". По словам чиновников из президентской администрации, все дело в неких юридических тонкостях. В то же время, официальный Вашингтон не предоставил подробную информацию о том, когда администрация Дональда Трампа примет решение об ужесточении санкций или какие меры в отношении России будут введены.

В то же время, стало известно, что новые санкции будут введены в отношении двух российских организаций, упомянутых на прошлой неделе в 37-страничном обвинительном заключении специального советника США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Речь идет о компаниях Евгения Пригожина Concord Catering и Concord Management and Consulting, которые, согласно выше обозначенному обвинительному заключению, контролируют Агентство интернет-исследований "фабрика троллей", координировавшее, по мнению американцев, вмешательство в последние президентские выборы.

Представители администрации президента заявили, что обсуждение новых антироссийских санкций еще не завершено. Также власти США поставили перед собой задачу обезопасить себя от "возможного" кибер-вмешательства на выборах членов Конгресса, которые состоятся в середине ноября этого года.

Официальные лица Белого Дома также сообщили, что в настоящее время проводится активное обсуждение того, как именно реагировать на "разрушительную" кибератаку "NotPetya", запустившую одноименный вирус в США, Европе и Азии в июне прошлого года. Данные действия предписываются российским военным. Кроме того, по словам источника Reuters, власти США всерьез обсуждают проведение ответной кибератаки на Россию.