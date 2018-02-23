Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

22 февраля 2018, 16:40
Власти США рассматривают вариант введения новых санкций против России

Власти США рассматривают вариант введения новых санкций против России

По информации Reuters, Белый Дом даже может пойти на кибератаку

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкции против России в ответ на якобы вмешательство в выборы и "разрушительную" кибератаку в прошлом году. Об этом вчера агентству Reuters заявили высокопоставленные официальные лица из Белого Дома, сообщает ЕНВ.

Республиканцы и демократы в Конгрессе США, которые почти единодушно приняли новый законопроект о санкциях против России прошлым летом, на сей раз подвергают критике президента Дональда Трампа за то, что тот не "наказал Москву", и обвинили его в том, что он "мягко" относится к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Их обвинение последовало за решением администрации Трампа в январе не вводить санкции против России в соответствии с новым законом.

Три представителя Белого Дома, участвующие в работке нового пакета антироссийских санкций, на минувшем брифинге объясняли журналистам, почему новые антироссийские санкции вводятся "так медленно". По словам чиновников из президентской администрации, все дело в неких юридических тонкостях. В то же время, официальный Вашингтон не предоставил подробную информацию о том, когда администрация Дональда Трампа примет решение об ужесточении санкций или какие меры в отношении России будут введены.

В то же время, стало известно, что новые санкции будут введены в отношении двух российских организаций, упомянутых на прошлой неделе в 37-страничном обвинительном заключении специального советника США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Речь идет о компаниях Евгения Пригожина Concord Catering и Concord Management and Consulting, которые, согласно выше обозначенному обвинительному заключению, контролируют Агентство интернет-исследований "фабрика троллей", координировавшее, по мнению американцев, вмешательство в последние президентские выборы. 

Представители администрации президента заявили, что обсуждение новых антироссийских санкций еще не завершено. Также власти США поставили перед собой задачу обезопасить себя от "возможного" кибер-вмешательства на выборах членов Конгресса, которые состоятся в середине ноября этого года.

Официальные лица Белого Дома также сообщили, что в настоящее время проводится активное обсуждение того, как именно реагировать на "разрушительную" кибератаку "NotPetya", запустившую одноименный вирус в США, Европе и Азии в июне прошлого года. Данные действия предписываются российским военным. Кроме того, по словам источника Reuters, власти США всерьез обсуждают проведение ответной кибератаки на Россию.

Метки: Белый Дом, брифинг, кибератака, Рейтерс, санкции, Трамп

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Приморские депутаты подвели первые итоги работы ТОР "Михайловский"Приморские депутаты подвели первые итоги работы ТОР "Михайловский"
21 февраля 2018, 11:30
Какую отдачу получит Приморье от реализации крупных инвестиционных проектов, выясняли на примере работы компании "Русагро-Приморье"
Виталий Веркеенко: ТОСы могут стать локомотивом благоустройства ВладивостокаВиталий Веркеенко: ТОСы могут стать локомотивом благоустройства Владивостока
20 февраля 2018, 17:10
Глава города обсудил проблему ЖКХ с представителями ТСЖ и управляющими компаниями
Приморские депутаты попросили дать регионам право регулировать сбор грибов и ягодПриморские депутаты попросили дать регионам право регулировать сбор грибов и ягод
19 февраля 2018, 22:20
Депутаты считают, что нерегулируемая добыча дикоросов приводит к замусориванию леса и возникновению пожаров

Последние новости

Объем ввозимых грузов на Дальний Восток из-за рубежа по железной дороге увеличился вдвоеОбъем ввозимых грузов на Дальний Восток из-за рубежа по железной дороге увеличился вдвое
вчера, 18:50
За десять лет объём перевезенных грузов в направлении портов и пограничных переходов Дальневосточной магистрали вырос вдвое
Новая Зеландия серьезно пострадала от тропического циклонаНовая Зеландия серьезно пострадала от тропического циклона
вчера, 17:30
Пять тысяч человек оказались отрезанными от внешнего мира
Приморский край назван проблемным регионом по ОСАГОПриморский край назван проблемным регионом по ОСАГО
вчера, 17:10
Он расположился на 12 месте нового антирейтинга РСА

От первого лица

Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
19.02.2018 10:00
Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса

Самые популярные

Горячие обсуждения

15.02.2018 15:40
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина 1
22.02.2018 10:00
"Хаятт" на мысе Бурном может перейти под управление японцам 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+