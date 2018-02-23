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Южная Корея

22 февраля 2018, 15:50
Сестра главы КНДР Ким Ё Чжон и президент Южной Кореи Мун Джэин во время официального визита г-жи Ким в Сеул

Стало известно о беременности сестры Ким Чен Ына

Как стало известно, Ким Ё Чжон рассказала об этом коллегам из Южной Кореи во время своего визита в страну в первые дни олимпиады

Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, вскоре родит второго ребенка. Об этом она рассказала южнокорейским чиновникам во время своего визита в Сеул в начале этого месяца. Южнокорейским средствам массовой информации стало известно об этом во вторник, сообщает ЕНВ.

Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на неназванные источники, Ким Ё Чжон сообщила южнокорейским чиновникам во время официального визита на Юг с 9 по 11 февраля, что она ждет своего второго ребенка. Ким Ё Чжон, которая была специальным посланником Ким Чен Ына, по-видимому, испытывала некоторый дискомфорт во время визита, что сразу вызвало предположения о ее беременности.

Во время своего визита, в сопровождении специального посланника КНДР Ким Ён Нама, Ким Ё Чжон пригласила президента Южной Кореи Мун Джэина в Пхеньян от имени своего брата. Южнокорейские СМИ сообщили, что информацию о беременности сообщила сама сестра северокорейского лидера. Кроме того, согласно сведениям средств массовой информации, она подтвердила слухи, что родила своего первого ребенка в 2015 году.

Метки: беременность, инсайд, Ким Ё Чжон, КНДР, Южная Корея

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