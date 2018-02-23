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В мире

22 февраля 2018, 15:30
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Власти Венесуэлы выпустили национальную криптовалюту

Выпуск криптовалюты "петро" начался во вторник

Президент Венесуэлы Николя Мадуро ранее сообщал, что страна собрала целых 735 миллионов долларов частных инвестиций в первый день предпродажной подготовки для запуска новой криптовалюты. По словам президента латиноамериканской страны, Венесуэла "сделала гигантский шаг в XXI век", сообщает ЕНВ.

Правительство Венесуэлы впервые обнародовало идею о создании "петро" в декабре, создав отраслевое правительственное агентство по надзору за развитием проекта и созданием системы для него. В ожидании реализации проекта, правительство опубликовало технический документ и недавно разработанные правила для создания "петро-бирж" в Венесуэле. Кроме того, властями страны был запущен специальный хештег #AlFuturoConElPetro, что переводится как "в будущее с петро".

Как сообщает портал Coindesk.com, один из разработчиков криптовалюты написал в своем твиттере: "Наступает новая экономическая эра для Венесуэлы. Новой криптомонете, названной el petro, предстоит еще решить множество задач, но её поддержка будет важна для прогрессивной экономики страны".

Оппозиционные силы Вэнесуэлы уже раскритиковали решение властей. Депутат Национального собрания Венесуэлы Мариалберт Барриос, выступая в парламенте, спросил: "Кто в здравом уме будет покупать криптовалюту у государства, которое не платит внешний долг, и экономика которого переживает гиперинфляцию?" Отметим, что в Венесуэле назревает очередной политический кризис. Оппозиция планирует бойкотировать предстоящие выборы президента, сомневаясь в их легитимности. Депутат Рафаэль Гузман назвал криптовалюту "мошенничеством", повторив свои прошлые заявления о том, что он будет и дальше противодействовать незаконной деятельности.

Между тем, власти Венесуэлы уже активно интегрируют петро в различные сферы жизни. Например, уже сегодня жители страны могут оплачивать налоги в этой криптовалюте.

Мариана Рибера из Infocentros, которая управляет сетью ИТ-центров по всей Венесуэле, отметила перспективы новой криптовалюты в Twitter. "Данная инициатива дает нам бесконечные возможности на национальном и международном рынках, открывая новые горизонты, которые не имеют границ", - написала она.

В то же время, национальную криптовалюту критикуют не только политики, но и местное биткойн-сообщество. Правительство Мадуро обладает значительным контролем над созданным петро, хотя изначально криптовалюты задумывались в качестве неконтролируемого со стороны государства средства накопления. Контроль государства над изначально децентрализованной системой приведет к тому, что пропадет суть самой технологии блокчейн, система станет манипулятивной, а майнеры в нее будут "загонятся" насильно.

Метки: Венесуэла, криптовалюта, петро

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