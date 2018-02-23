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Общество

22 февраля 2018, 15:00
В преддверии праздников важно отличить свежую рыбу от залежалой

В преддверии праздников важно отличить свежую рыбу от залежалой

Советы любителям рыбы – в материале ЕНВ

В преддверии и во время празднования Дня защитника Отечества, который будет уже завтра, и Международного женского дня, который также не за горами, любителям рыбы, чтобы не испортить себе праздник, не помешает знать, как уберечься от покупки недоброкачественных и, соответственно, опасных для здоровья даров моря, сообщает ЕНВ со ссылкой на АМКОР.

Как известно, продавцы продуктов бывают разные – кто-то грешит продажей залежалой и недоброкачественной продукцией в угоду собственному карману, кто-то нет. Хочется, конечно, верить, что недобросовестных продавцов нет или их очень мало, но любой трезвомыслящий человек понимает, что это несбыточная мечта. Поэтому в преддверии любых значимых праздников, когда покупатели массой спешат закупать продукты, кто заранее, а кто накануне праздников, всегда найдутся продавцы, пытающие воспользоваться большим спросом, чтобы продать неликвид.

Несмотря на то, что недавно проведенный опрос жителей г. Владивостока показал, что подавляющее большинство горожан – 83 процента – при покупке рыбы и морепродуктов и так наибольшее внимание обращают на качество покупаемой продукции, прежде всего, на внешний вид и запах, потребителям будет не лишним знать несколько простых признаков, по которым можно определить какую рыбу вам продают.

Так, по информации экспертов Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, отличить свежую рыбу от залежалой можно по следующим признакам.

Первое. В старой рыбе вопросы качества всегда касаются её окисления, то есть налицо пожелтение внешних покровов, особенно мест разрезов рыбы и иных мест соприкосновения с воздухом. Окисление наступает из-за нарушения сроков хранения рыбы. После этого срока рыба начинает окисляться. Причём окисление, то есть разложившиеся жиры, – это весьма токсичные вещества, в большинстве случаев вызывающие отравление человеческого организма.

Второе. Жабры. Если у свежей, пригодной к употреблению рыбы, они красные, алого цвета, то у рыбы с просроченным сроком хранения или просто хранившейся долгое время они приобретают буро-коричневый оттенок. У такой рыбы уже появляется характерный запах окисления – запах прогорклого масла, а чешуя теряет свой характерный блеск и плохо удерживается на рыбе. Правда, это не относится к сельди. У сельди чешуя нестабильна даже у свежей.

Третье. Для просроченной рыбы характерны впалые мутные глаза. При разморозке такой рыбы часто обнаруживается отделение мяса от костей. Это явное нарушение стандартов для пригожей к употреблению рыбы связано либо с технологическими нарушениями при обработке тушек, либо с условиями её хранениями, в том числе более высоким, чем нормативный - минус 18 градусов, режимом хранения рыбы.

Наличие несвойственных рыбе запахов также свидетельствует о её недоброкачественности. Такой запах появляется сразу же, как только на глазурированной тонкой пленке тает ледяная глазурь. При кулинарном приготовлении такой рыбы запах усиливается. Вкусовые качества такой рыбы ухудшаются вплоть до пищевого отравления.

Метки: АМКОР, праздники, рыба, советы

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