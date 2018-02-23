В Китае разрабатывают сверхзвуковой самолет, способный долететь до Америки за два часа

Китайские ученые придумали новую модель сверхзвукового самолета, способного, по их словам, за два часа достигнуть Нью-Йорка с десятками пассажиров и тоннами груза на борту, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

По словам ученых, новый сверхзвуковой самолет будет способен перемещаться со скоростью более 6 000 км/ч, что в пять раз превышает скорость звука. Напомним, скорость звука составляет около 343 метров в секунду или 1235 км/ч.

Разработку самолета осуществляет группа ученых из Академии наук Китая. По словам руководителя группы Цуй Кая, полет из Пекина в Нью-Йорк на нем займет всего два часа. Ученые уже протестировали уменьшенную модель в аэродинамической трубе. В ней они разогнали самолет до 8 600 км/ч, что в семь раз больше скорости звука. При этом, тест показал хорошую работу модели, а уровень сопротивления воздуха, по словам ученых, был крайне низким.

Отметим, что в настоящее время для того, чтобы перелететь с Пекина в Нью-Йорк требуется около 14 часов на обычном пассажирском самолете. Расстояние между двумя городами составляет около 11 тысяч километров.

Конструкция I-plane напоминает бипланы времен Первой мировой войны. Конструкции этих самолётов исчезли из чертежей проектировщиков после тридцатых годов, поскольку считалось, что такая форма не позволит воздушным суднам развивать высокую скорость и эффективно использовать топливо. Однако сейчас эта форма вновь становится актуальной. Новейший сверхзвуковой самолет Китая имеет более низкие крылья, которые выходят из середины фюзеляжа.

Исследователи заявили, что конструкция биплана даст новому самолету возможность обрабатывать значительно более тяжелую нагрузку, чем форма существующих сверхзвуковых летательных средств, которые имеют обтекаемый корпус и треугольные крылья. Они пояснили, что на чрезвычайно высоких скоростях двойные крылья биплана уменьшают турбулентность и сопротивление, увеличивая общую грузоподъемность самолёта.

I-plane размером с Boeing 737 может перевозить до пяти тонн груза или 50 пассажиров. Стандартный Boeing 737 может вместить на своем борту до 20 тонн груза или около 200 пассажиров. Долгое время группа китайских ученых под руководством Цуй Кая не давали комментариев средствам массовой информации.

В то же время, несмотря на предложение китайских академиков об изменении формы сверхзвукового самолета, неясно, сможет ли их концепт помочь в создании гиперзвукового пассажирского самолета. Все известные подобные летательные средства, разрабатываемые во всем мире, все еще находятся на экспериментальной стадии из-за многих технологических проблем, которые существуют, и ни один из этих самолетов не может перевозить большое количество пассажиров. На данном этапе существующие гиперзвуковые летательные средства, в частности, американская гиперзвуковая крылатая ракета X-51 Waverider и гиперзвуковой китайский беспилотник WU-14 обладают лишь небольшой грузоподъемностью. Этот факт серьезно ограничивает применение многих технологий в авиастроительной отрасли.

Существуют проблемы и в термоизоляции, поскольку при движении на сверхзвуковой скорости двигатели самолета выделяют тепло, превышающее 1000 градусов по Цельсию. Хотя исследователи уже нашли возможные решения этой проблемы, в частности, через использование жаропрочных материалов и систем охлаждения жидкости, этот вопрос все равно тоже пока остается теоретическим.

Информированный источник рассказал изданию South China Morning Post о том, что команда Цуй Кая также работала над развитием передового гиперзвукового оружия, поэтому испытания, скорее всего, переместились из аэродинамической трубы в сферу разработок в области авиастроения. Он добавил о возможности, в данном случае, разработки не гражданского самолета, а военного или разведывательного. "Вполне возможно, что разработки китайских ученых приведут к созданию гиперзвукового тяжелого бомбардировщика", - отметил источник. При этом, он был удивлен тем, что форма I-plane оказалась жизнеспособной и успешно прошла испытания в аэродинамической трубе. В то же время, аноним добавил, что сравнивать l-plane с бипланом бессмысленно, поскольку новая разработка китайских ученых создана для полетов совершенно в иных условиях. Так, при сверхзвуковой скорости наибольшая сила сопротивления исходит не от воздуха, а от волн, создаваемых самим самолетом.

По словам источника, проект отражает стремление Китая обогнать США по разработке новых стратегических вооружений. "Для этого как раз и нужны оригинальные конструкции", - заявил эксперт, добавив, что I-plane является не единичной моделью, а целой серией, о которой группа ученых из китайской академии наук еще не сообщила.

Отметим, что с 1976 по 2003 годы авиакомпаниями British Airways и Air France эксплуатировался сверхзвуковой пассажирский самолет Concorde с турбореактивным двигателем. Он мог летать со скоростью более чем в два раза быстрее скорости звука (более 2000 км / ч), а на его борту могли находиться 120 пассажиров. В последующие годы Китай испытывал различные типы сверхзвуковых летательных средств над пустыней Гоби, некоторые из которых превышали скорость звука в 10 раз. Китай также в настоящий момент строит самую быструю аэродинамическую трубу в мире для имитации гиперзвукового полета со скоростью до 12 километров в секунду (или 43 200 км/ч). С такой скоростью транспортное средство (или ракета) из Китая могло бы достигнуть западного побережья Соединенных Штатов менее чем за 14 минут.