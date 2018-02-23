Состоялся запуск транспортно-логистического комплекса резидента СПВ

В спектр услуг нового предприятия, расположенного на территории Владивостокского морского рыбного порта, входит погрузка, разгрузка и хранение товаров, тальманские и юридические услуги. Основу обрабатываемых грузов составляют овощные и фруктовые консервы, поставляемые морским транспортом, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу КРДВ.

"Статус резидента свободного порта Владивосток дает возможность снизить затраты на налоги и различные отчисления. Высвободившиеся средства мы направляем в инвестиции. К середине 2018 года планируем расширить парк техники для выполнения погрузо-разгрузочных работ", - говорит представитель ООО "Транспортно-логистическая компания "Прайм" Елена Забашта.

Запуск проекта стоимостью 10 млн. рублей позволил создать 42 новых рабочих места. На последующих этапах развития компании число рабочих мест будет доведено до 89. Резидент свободного порта Владивосток ведет деятельность по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Основной задачей складского комплекса общей площадью 11,7 тыс. кв. метров является концентрация запасов груза, его хранение, а также обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения потребителей.

"За счет стандартизации, регламентации и автоматизации услуг, предоставляемых Корпорацией резидентам ТОР и СПВ, рассчитываем на увеличение в текущем году количества реализованных инвестиционных проектов", - подчеркивает генеральный директор АО "КРДВ" Денис Тихонов.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка ранее заявлял: "Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно. Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную "дорожную карту" по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта".

На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток, по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", действует 471 резидент. Инвесторы реализуют проекты с общей суммой инвестиций 382,5 млрд рублей и перспективой создать более 38 тысяч новых рабочих мест.