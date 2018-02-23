Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

22 февраля 2018, 13:30
Состоялся запуск транспортно-логистического комплекса резидента СПВ

Состоялся запуск транспортно-логистического комплекса резидента СПВ

К оказанию комплекса транспортно-логистических услуг приступила компания "ТЛК "Прайм"

В спектр услуг нового предприятия, расположенного на территории Владивостокского морского рыбного порта, входит погрузка, разгрузка и хранение товаров, тальманские и юридические услуги. Основу обрабатываемых грузов составляют овощные и фруктовые консервы, поставляемые морским транспортом, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу КРДВ.

"Статус резидента свободного порта Владивосток дает возможность снизить затраты на налоги и различные отчисления. Высвободившиеся средства мы направляем в инвестиции. К середине 2018 года планируем расширить парк техники для выполнения погрузо-разгрузочных работ", - говорит представитель ООО "Транспортно-логистическая компания "Прайм" Елена Забашта.

Запуск проекта стоимостью 10 млн. рублей позволил создать 42 новых рабочих места. На последующих этапах развития компании число рабочих мест будет доведено до 89. Резидент свободного порта Владивосток ведет деятельность по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Основной задачей складского комплекса общей площадью 11,7 тыс. кв. метров является концентрация запасов груза, его хранение, а также обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения потребителей.

"За счет стандартизации, регламентации и автоматизации услуг, предоставляемых Корпорацией резидентам ТОР и СПВ, рассчитываем на увеличение в текущем году количества реализованных инвестиционных проектов", - подчеркивает генеральный директор АО "КРДВ" Денис Тихонов.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка ранее заявлял: "Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно. Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную "дорожную карту" по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта".

На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток, по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", действует 471 резидент. Инвесторы реализуют проекты с общей суммой инвестиций 382,5 млрд рублей и перспективой создать более 38 тысяч новых рабочих мест.

Метки: логистика, порт, проект, резидент, СПВ, транспорт

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Объем ввозимых грузов на Дальний Восток из-за рубежа по железной дороге увеличился вдвоеОбъем ввозимых грузов на Дальний Восток из-за рубежа по железной дороге увеличился вдвое
вчера, 18:50
За десять лет объём перевезенных грузов в направлении портов и пограничных переходов Дальневосточной магистрали вырос вдвое
В России разрешат онлайн продажу и покупку алкоголяВ России разрешат онлайн продажу и покупку алкоголя
вчера, 11:30
С 2019 года алкоголь официально будет доступен не только в магазинах, но и в сети Интернет
Обновленное рыболовецкое судно в Приморье сможет осуществлять глубоководный промыселОбновленное рыболовецкое судно в Приморье сможет осуществлять глубоководный промысел
вчера, 10:30
"Шанс 106" после модернизации пришвартовался в порту Владивостока и готовится к первому рейсу

От первого лица

Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
19.02.2018 10:00
Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса

Самые популярные

Горячие обсуждения

15.02.2018 15:40
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина 1
22.02.2018 10:00
"Хаятт" на мысе Бурном может перейти под управление японцам 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+