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Общество

22 февраля 2018, 13:20
Сотрудница приморской госинспекции труда обещала покровительство за 25 тысяч рублей

Сотрудница приморской госинспекции труда обещала покровительство за 25 тысяч рублей

Заключение по обвинению инспектора утверждено прокурором Советского района и направлено в суд

Прокурором Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по обвинению инспектора отдела охраны труда Государственной инспекции труда в Приморском крае, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

По версии следствия, директор местной торговой компании обратился в Госинспекцию труда за консультацией по поводу жалобы, поступившей в отношении его предприятия. Фигурантка, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, решила путем обмана похитить денежные средства у заявителя. Так, она заверила заявителя, что сможет за денежное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей повлиять на положительный результат при рассмотрении жалобы, поступившей на его компанию. При этом, в действительности инспектор не обладала такими полномочиями в силу своего служебного положения.

Передача денежных средств происходила под наблюдением правоохранителей, директор предприятия (действовавший в рамках Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности) передал требуемую сумму для инспектора через посредника. Уголовное дело в отношении лица, оказавшего посреднические услуги, выделено в отдельное производство.

Вину в предъявленном обвинении фигурантка признала в полном объеме, уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. 

Метки: Госинспекция труда, мошенничество, Роструд, суд

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