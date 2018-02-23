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Общество

22 февраля 2018, 12:30
Приморцы продолжают игнорировать спасателей выезжая на лед на машинах

Приморцы продолжают игнорировать спасателей выезжая на лед на машинах

Ледовую ситуацию обсудили в Администрации Приморского края

Ледовую ситуацию на акватории залива Петра Великого обсудили в среду на заседании комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как доложил руководитель Примгидромета Борис Кубай, особенность этой зимы – большое количество льда во многих бухтах края. Толщина его, в среднем, от 40 до 50 сантиметров, в отдельных бухтах – до 70 сантиметров. Эти показатели будут сохраняться до 20-х чисел марта, но после 24 марта рыбакам желательно уже запретить выход на лёд.

"С каждым днём учащаются выходы относительно слабых циклонов с переменой ветра с южного на северный, могут быть отрывы льда.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Приморскому краю – главный государственный инспектор Приморского края по маломерным судам Леонид Маковецкий сообщил, что для контроля за ситуацией создана группировка сил и средств из 293 человек и 69 единиц техники, из них семь катеров на воздушных подушках. Для снижения риска возникновения ЧС определены шесть мест, где чаще всего люди выходят на лёд – бухта Новгородская, залив Славянка, северная часть Амурского залива, бухта Муравьиная, бухты острова Русский, бухты Суходол и Большой Камень в Уссурийском заливе. Там ведётся постоянное дежурство.

"Тем не менее, хочу отметить, что в этом году увеличилось количество рыбаков-любителей. По нашим оценкам, в выходные и праздничные дни наблюдалось от 15 до 18 тысяч человек в этих традиционных местах, где идёт наиболее интенсивный лов. Количество несчастных случаев при становлении льда и его сходе – 10-12 человек в год. В этом году погибло уже два человека", – отметил Леонид Маковецкий.

Он добавил, что Законодательное Собрание края в первом чтении поддержало законодательную инициативу прокуратуры о штрафах за выход на лёд в период его становления или схода от 500 до 1000 рублей на человека, за выезд на лёд на транспорте – от 1000 до 3000 на граждан, до 50 тысяч – на юридические лица.

"Важно принять этот закон до начала периода схода льда. Это может помочь снизить число выездов на лёд, потому что профилактические беседы не помогают", – отметил заместитель начальника краевого ГУ МЧС.

Первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко отметил, что обратится к краевым депутатам с просьбой рассмотреть закон на февральской сессии, если нет разногласий в правовом поле.  Также первый вице-губернатор подчеркнул, что предупреждение выезда на лёд должно быть постоянным. Для этого спасателям следует активнее работать с населением – больше информировать жителей об опасности через радио и телевидение. Александр Костенко поручил главам муниципалитетов усилить профилактическую работу с жителями на своих территориях.

"Нужно действовать так, чтобы максимально обезопасить людей. Гибели людей и несчастных случаев на льду быть не должно", – подчеркнул первый заместитель главы региона.

Напомним, во вторник, 20 февраля, в районе железнодорожных станций "Вторая речка" и "Чайка" по направлению к мысу Песчаный образовались спаянные трещины на расстоянии 400 метров от берега и более. Спасатели предупреждают: выезд автотранспорта на лёд в крае категорически запрещён. Рыбакам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на неё оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы.

Метки: АПК, лед, рыбаки

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