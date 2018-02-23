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Общество

22 февраля 2018, 11:50
Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве Восточного

Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный

Приговор оглашался в течение пяти дней

Симоновский суд Москвы приговорил четырёх фигурантов дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный к срокам от 4,5 до 8 лет колонии, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТАСС.

"Суд постановил признать Дегтяреву, Дегтярева, Базанкова и Матуева виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Назначил им: Дегтяревой - 4,5 года и 1 млн рублей штрафа, Дегтяреву - 8 лет и 1,5 млн штрафа, Базанкову - 6 лет и 1 млн штрафа, Матуеву - 5,5 года и 1 млн штрафа, всем - с отбыванием наказания в колонии общего режима", - зачитала приговор судья.

Приговор оглашался в течение пяти дней. Судья Наталия Репникова отметила, что хищение было совершено организованной группой по предварительно составленному плану. Суд пришел к выводу, что правонарушение нанесло значительный общественный ущерб.

Ожидается, что защита обжалует решение суда.

В ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить экс-гендиректору Волго-Вятской строительной компании Евгении Дегтяревой наказание в виде 8 лет колонии, ее отцу Сергею Дегтяреву — 10 лет, двум бывшим менеджерам фирмы Александру Базанкову и Мурату Матуеву — по 7 лет лишения свободы каждому. Гособвинение также просило оштрафовать Дегтяреву на 1,2 млн рублей, ее Сергея Дегтярева - на 1,5 млн рублей, Базанкова и Матуева - на 1 млн рублей каждого.

В 2017 году суд признал виновным в мошенничестве и отмывании денег бывшего гендиректора ООО "ВИП- Стройинжиниринг" Вадима Митрякова. Он был приговорен его к 4 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей.

Его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке из-за признания Митряковым вины.

Согласно обвинению, Митряков представил во ФГУП "Спецстройтехнологии" ложные сведения о возможности выполнения работ по строительству жилых домов, школ и других объектов космодрома Восточный. После заключения договора соучастники выполнили работы на 562 млн рублей, а остальные деньги (более 1,3 млрд рублей) похитили.

Первые сведения о нарушениях при строительстве Восточного появились в 2012 году появились. В 2014-2015 годах против экс-главы Дальспецстроя Юрия Хризмана и руководства ряда компаний-подрядчиков строительства были возбуждены уголовные дела.

Метки: космодром, суд

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