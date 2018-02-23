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Экономика

22 февраля 2018, 11:30
В России разрешат онлайн продажу и покупку алкоголя

В России разрешат онлайн продажу и покупку алкоголя

С 2019 года алкоголь официально будет доступен не только в магазинах, но и в сети Интернет

Минфин предлагает внести изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 30 мая 2017 года, сообщает ЕНВ.

Поправки предусматривают начало легальной интернет-продажи алкогольной продукции с 1 января 2019 года. Но, при этом, продажа в течение первых трех месяцев будет разрешена исключительно пива, сидра, медовухи, а также шампанского с защищённым географическим указанием.

Для того, чтобы продавать алкоголь через интернет, недостаточно будет иметь соответствующую лицензию, сообщает разработчик законопроекта. Совершать продажу алкоголя смогут только сайты, зарегистрированные в доменной зоне egais.ru.

На данный момент продажи алкоголя через интернет запрещены, однако этот запрет фактически не действует. Сейчас законопроект находится на этапе заключения по итогам оценки регулирующего воздействия. Поправки в него вносились уже несколько раз. Так, изначально планировалось, что закон будет принят в 2017 году, а продажи алкоголя через интернет начнутся уже с этого года.

Метки: алкоголь, законопроект, интернет, лицензирование, Минфин, продажа

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