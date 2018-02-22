Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

22 февраля 2018, 11:00
Дальневосточные таможенники завели 51 уголовное дело по фактам незаконного вывоза леса в 2017 году

Дальневосточные таможенники завели 51 уголовное дело по фактам незаконного вывоза леса в 2017 году

Всего за год предприниматели оштрафованы на сумму в 311 млн. рублей

В 2017 году таможни Дальнего Востока возбудили 51 уголовное и 438 административных дел по фактам нарушения законодательства при вывозе за границу леса и лесоматериалов. Практически во всех случаях преступления и правонарушения связаны с подделкой документов, необходимых для оформления экспорта леса. Об этом ЕНВ сообщила пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни Татьяна Шичанина.

Так, 50 уголовных дел по фактам занижения таможенной стоимости или заявления недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов возбуждены по ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров". Стоимость девяти тысяч кубометров незаконно вывозимых лесоматериалов составила 126,5 млн. рублей.

Одно уголовное дело возбуждено в 2017 году по факту нарушения валютного законодательства при экспорте ценных пород леса. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни установили факт невозврата 262,5 млн. рублей за лесоматериалы, отправленные в Китай.

Большую часть преступлений, связанных с незаконным экспортом леса, выявили сотрудники Уссурийской (33 уголовных дела) и Дальневосточной оперативной (13 дел) таможен. Практически все выявленные преступления (99%) - результат оперативно-розыскной деятельности сотрудников таможен.

Административных правонарушений при экспорте леса в 2017 году выявлено 438. Среди них наиболее распространены факты недекларирования либо недостоверного декларирования леса и лесоматериалов. По ним дальневосточные таможни возбудили 374 административных дела (85% от общего числа). Санкции по административным правонарушениям превысили в 2017 году 311 млн. рублей.

Предметом преступных посягательств в 2017 году являлись в основном ценные породы из древесины дуба монгольского и ясеня маньчжурского, заготовленные, как правило, незаконным путем для экспорта в Китай.

Справка: Лесоматериалы – дуб монгольский и ясень маньчжурский – являются стратегически важными ресурсами, а также отнесены к объектам СИТЕС, как виды дикой флоры, находящейся под угрозой исчезновения. Для их законного вывоза необходимо иметь ряд документов, в частности подтверждающих законность вырубки и разрешение СИТЕС.

Метки: итоги 2017, Китай, лес, незаконный экспорт, таможня, уголовное дело, штраф

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Приморский край назван проблемным регионом по ОСАГОПриморский край назван проблемным регионом по ОСАГО
сегодня, 17:10
Он расположился на 12 месте нового антирейтинга РСА
В преддверии праздников важно отличить свежую рыбу от залежалойВ преддверии праздников важно отличить свежую рыбу от залежалой
сегодня, 15:00
Советы любителям рыбы – в материале ЕНВ
Сотрудница приморской госинспекции труда обещала покровительство за 25 тысяч рублейСотрудница приморской госинспекции труда обещала покровительство за 25 тысяч рублей
сегодня, 13:20
Заключение по обвинению инспектора утверждено прокурором Советского района и направлено в суд

Последние новости

Объем ввозимых грузов на Дальний Восток из-за рубежа по железной дороге увеличился вдвоеОбъем ввозимых грузов на Дальний Восток из-за рубежа по железной дороге увеличился вдвое
сегодня, 18:50
За десять лет объём перевезенных грузов в направлении портов и пограничных переходов Дальневосточной магистрали вырос вдвое
Новая Зеландия серьезно пострадала от тропического циклонаНовая Зеландия серьезно пострадала от тропического циклона
сегодня, 17:30
Пять тысяч человек оказались отрезанными от внешнего мира
Власти США рассматривают вариант введения новых санкций против РоссииВласти США рассматривают вариант введения новых санкций против России
сегодня, 16:40
По информации Reuters, Белый Дом даже может пойти на кибератаку

От первого лица

Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
19.02.2018 10:00
Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса

Самые популярные

Горячие обсуждения

15.02.2018 15:40
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина 1
22.02.2018 10:00
"Хаятт" на мысе Бурном может перейти под управление японцам 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+