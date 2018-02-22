Дальневосточные таможенники завели 51 уголовное дело по фактам незаконного вывоза леса в 2017 году

В 2017 году таможни Дальнего Востока возбудили 51 уголовное и 438 административных дел по фактам нарушения законодательства при вывозе за границу леса и лесоматериалов. Практически во всех случаях преступления и правонарушения связаны с подделкой документов, необходимых для оформления экспорта леса. Об этом ЕНВ сообщила пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни Татьяна Шичанина.

Так, 50 уголовных дел по фактам занижения таможенной стоимости или заявления недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов возбуждены по ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров". Стоимость девяти тысяч кубометров незаконно вывозимых лесоматериалов составила 126,5 млн. рублей.

Одно уголовное дело возбуждено в 2017 году по факту нарушения валютного законодательства при экспорте ценных пород леса. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни установили факт невозврата 262,5 млн. рублей за лесоматериалы, отправленные в Китай.

Большую часть преступлений, связанных с незаконным экспортом леса, выявили сотрудники Уссурийской (33 уголовных дела) и Дальневосточной оперативной (13 дел) таможен. Практически все выявленные преступления (99%) - результат оперативно-розыскной деятельности сотрудников таможен.

Административных правонарушений при экспорте леса в 2017 году выявлено 438. Среди них наиболее распространены факты недекларирования либо недостоверного декларирования леса и лесоматериалов. По ним дальневосточные таможни возбудили 374 административных дела (85% от общего числа). Санкции по административным правонарушениям превысили в 2017 году 311 млн. рублей.

Предметом преступных посягательств в 2017 году являлись в основном ценные породы из древесины дуба монгольского и ясеня маньчжурского, заготовленные, как правило, незаконным путем для экспорта в Китай.

Справка: Лесоматериалы – дуб монгольский и ясень маньчжурский – являются стратегически важными ресурсами, а также отнесены к объектам СИТЕС, как виды дикой флоры, находящейся под угрозой исчезновения. Для их законного вывоза необходимо иметь ряд документов, в частности подтверждающих законность вырубки и разрешение СИТЕС.