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Экономика

22 февраля 2018, 10:30
"Шанс 106" после модернизации
Обновленное рыболовецкое судно в Приморье сможет осуществлять глубоководный промысел

Обновленное рыболовецкое судно в Приморье сможет осуществлять глубоководный промысел

"Шанс 106" после модернизации пришвартовался в порту Владивостока и готовится к первому рейсу

Накануне во Владивостоке состоялась церемония поднятия российского флага на судне "Шанс 106", которое прибыло в порт после полной модернизации. Экипаж обновленного судна готовится к выходу в первый рейс для освоения глубоководных крабов в Японском море, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Судно оснащено новым производственным цехом и промысловым оборудованием, модернизированы машины и вспомогательные двигатели. Установленные механизмы позволяют опускать орудия лова на 2,5 тыс. метров и эффективно добывать краба.

Ранее проект модернизации судна был представлен рыболовецким колхозом "Восток-1" на координационной группе Свободный порт Владивосток и получил положительную оценку Федерального агентства по рыболовству.

В Дальневосточном бассейне уже в течение последних 15 лет в рамках промышленного рыболовства успешно облавливаются ресурсы в толще воды до 1,2 тыс. метров. В начале 2000-х рыболовецкий колхоз "Восток-1" взял курс на никому не интересный в то время глубоководный промысел крабов и рыб. Модернизировав флот, отработав тактику и стратегию добычи в новых условиях, рыбаки стали получать улов значительно больший, чем на континентальном шельфе. Ярусное судно среднего тоннажа в сутки стало добывать до 30-40 тонн глубоководной рыбы. Через 10 лет промысловики смогли не только окупить затраты, связанные с покупкой и эксплуатацией глубоководного оборудования, но и стать одним из лидеров отрасли. Сейчас предприятие добывает ежегодно около 15 тыс. тонн глубоководной рыбы и почти 8 тыс. тонн глубоководных крабов.

В основе успеха предприятия – профессиональные экипажи и опытные капитаны, воспитанные на тяжелом промысле, а также научно-исследовательская поддержка со стороны НИИ Росрыболовства ТИНРО-Центра. Сегодня глубоководный промысел открывает перед российскими рыбаками новые горизонты. Отраслевая наука обращает внимание на перспективность освоения глубоководного пояса дальневосточных морей. В 2018 году в планы морских экспедиционных исследований на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне помимо традиционных работ включены съемки глубоководной части Охотского моря. В последний раз такую съемку ТИНРО-Центр проводил в 1989 году. Работы позволят оценить состояние запасов перспективных ресурсов краба-стригуна ангулятуса, черного палтуса, макрурусов и ряда других объектов. Кроме того, после 10-летнего перерыва будет выполнена аналогичная глубоководная съемка в районе Курильских островов и юго-восточной Камчатки.

Метки: краб, модернизация, промысел, судно

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