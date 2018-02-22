"Хаятт" на мысе Бурном может перейти под управление японцам

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел встречу с президентом компании Hotel Okura Co., Ltd. Тосихиро Огита в среду, 21 февраля, во время визита в Японию в составе официальной делегации Минэкономразвития. Встреча состоялась в Посольстве России в Японии, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Участники встречи обсудили вопрос реализации гостиницы на мысе Бурный. Будучи управляющей компанией с богатым опытом, Okura выразила интерес выступить оператором данного объекта. Соответствующий диалог стороны начали в начале февраля в краевой Администрации во время визита делегации Okura во Владивосток.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что у компании есть шанс открыть первую японскую гостиницу в Приморье. "Мы готовы недостроенное здание передать в концессию на 49 лет, чтобы инвестор достроил и запустил в эксплуатацию. Хотелось бы, чтобы главы наших государств Владимир Путин и Синдзо Абэ разрезали ленточку в честь открытия гостиницы", – заявил глава региона.

Тосихиро Огита отметил, что группа специалистов компании уже провела анализ состояния здания и сейчас готовит концепцию работы комплекса. "Думаем над тем, как сделать из него работающий проект. Мы так же, как и вы, хотим, чтобы он стал символом российско-японского сотрудничества. И вся наша команда готова над этим работать. Для нас Владивосток – это вход в Евразию. Надеемся, что с открытием такой гостиницы еще больше японских компаний будут приходить в Приморье и в Россию", – обозначил он.

Предполагается, что до конца марта специалисты компании сделают заключение по объекту и представят для совместного изучения несколько вариантов максимально эффективного его использования. Президент Hotel Okura выразил надежду, что приморская сторона окажет содействие в разработке концепции проекта. "Мы будем стремиться к тому, чтобы гостиница была ориентирована не только на иностранных гостей, но и чтобы полюбилась местным жителям. Поэтому нам нужна будет ваша помощь по наполнению. Наша цель – это высокий уровень обслуживания и максимально добрые отношения с регионом", – подчеркнул он.

Так, в числе предложений администрации Приморья – организация стоянки для яхт и катеров, использование в спа-комплексе гостиничного комплекса знаменитых лечебных грязей юга края, поставка в отель минеральных вод местного производства, а также продукции приморских сельхозтоваропроизводителей и морепродуктов, добытых в прибрежной зоне. Готовы вам в этом содействовать, вывести на вас профильные компании края. Например, можно было бы обеспечить вам место в рыбном порту, где вы могли бы покупать свежие морепродукты", – предложил Андрей Тарасенко собеседнику.

Тосихиро Огита идеей заинтересовался. "Я был во Владивостоке в октябре 2016 года – морепродукты у вас замечательные. Планируем в ресторане гостиницы использовать приморскую продукцию. Кроме этого, хотим организовать здесь производство высококачественных продуктов и осуществлять поставки в Японию", – сказал он. Врио губернатора Приморья и президент компании Hotel Okura договорились продолжить взаимодействие по вопросу будущей работы гостиничного комплекса на мысе Бурный.

Напомним, Андрей Тарасенко находится с рабочим визитом с Японии в составе российской делегации. Миссию по повышению производительности труда в Японию возглавил министр экономического развития Российской Федерации, специальный представитель Президента РФ по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией Максим Орешкин.

В состав делегации также вошли представители нескольких министерств, российских регионов, государственных компаний и бизнеса. В планах делегации – посещение префектур Токио и Аити, осмотр производственных площадок компаний DMG MORI и Kawasaki Heavy Industries, производственных комплексов Toyota и Mitsubishi Electric. В рамках визита намечено проведение второго заседания Российско-Японской рабочей группы высокого уровня по конкретизации плана сотрудничества и Открытого диалога Министра экономического развития РФ Максима Орешкина с представителями деловой федерации Японии "Кэйданрэн". Кроме того, состоится встреча российских делегатов с представителями Японского центра производительности (JPC), Японской ассоциации по торговле с Россией и странами СНГ (ROTOBO) и Исследовательского института экономики, торговли и промышленности Японии (RIETI).

Напомним, Япония является одной из основных стран-инвесторов Приморья. В настоящее время в крае открыты 31 предприятие с японскими инвестициями, представительства двух японских банков, а также ряд представительств и филиалов крупных японских компаний, таких как "Тройка Инк", "Мицуи энд Ко ЛТД", "Сумитомо Корпорейшн" и других. Отметим, что в результате договоренностей, достигнутых президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Синдзо Абэ, 2018 год объявлен Годом России в Японии и Годом Японии в России.