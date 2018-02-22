Резидент свободного порта начал осуществлять элитные пассажирские перевозки в Приморье

Новая компания "Влад рейс авто", резидент свободного порта Владивосток, с февраля начала осуществлять пассажирские перевозки. Комфортабельные многоместные авто международных марок Mercedes, Toyota, Kia приобретены и доступны на заказ как для деловых, так и туристических поездок. Стоимость аренды автобусов почасовая и может конкурировать с тарифами других пассажирских автокомпаний региона, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Получая статус резидента СПВ, мы учитывали экономическую привлекательность нашего края, которая после принятия закона о свободном порте Владивосток возросла, - рассказывает директор ООО "Влад рейс авто" Александр Каращук. - Деловая активность на территории заметно увеличилась, поток предпринимателей и туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона стал постоянным. Это ведет к увеличению спроса на транспортные услуги и аренду автомобилей бизнес-класса". Инвестор намерен сыграть свою роль в повышении качества транспортного обслуживания пассажиров и эффективности работы транспортной системы Приморья. "На достигнутых результатах останавливаться не собираемся, - говорит Александр Каращук. - Уже во втором полугодии планируем увеличить автопарк до 17 единиц транспорта".

Осуществление деятельности на территории СПВ ведется в рамках соглашения, заключенного с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" в марте прошлого года. Инвестиционный портфель проекта составил 8,4 млн. рублей. "Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно, – ранее заявлял министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. – Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную "дорожную карту" по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта"

На сегодняшний день на территории свободного порта Владивосток, по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", действует 471 резидент, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций свыше 382,5 млрд. рублей и перспективой создать более 38 тысяч новых рабочих мест.