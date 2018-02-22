Исследование: Почти половина жителей Дальнего Востока ничего не слышали о криптовалюте

В первой половине февраля Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел социологическое исследование на территории девяти субъектов Дальнего Востока, спросив у жителей о том, знают ли они, что такое криптовалюта. Помимо этого, специалисты центра задали дальневосточникам вопрос, какие виртуальные валюты они знают, сообщает ЕНВ.

Согласно данным опроса, почти 10% жителей дальневосточных регионов знают, что такое криптовалюта, еще чуть более 40% – что-либо слышали об этом. Вместе с тем, 49,2% опрошенных сказали, что впервые услышали о криптовалюте из уст интервьюеров. Всего в исследовании приняли участие 8252 респондента. Выборка по регионам и между представителями половозрастных групп была осуществлена в соответствии с текущими демографическими статистическими данными.

Больше всего о криптовалюте не знали в Магаданской области, Республике Якутии и на Камчатке. В этих регионах число опрошенных, впервые услышавших о криптовалюте, составило более 50%. В остальных субъектах Дальнего Востока уровень неинформированности о виртуальной валюте составил от 43 до 50 процентов. В Приморском крае были опрошены 1732 респондента, 11% из них, по данным опроса, знают, что такое криптовалюта, 43% - только слышали о ней. 46%, то есть большинство приморцев, ничего не слышали о виртуальной валюте до дня проведения опроса.

Вместе с тем, в целом по региону большая часть дальневосточников хотя бы слышали о криптовалюте, а также об отдельных криптомонетах. О самой первой и дорогой виртуальной валюте, появившейся еще в 2009 году, биткойне, вспомнили в общей сложности 2027 респондентов опроса, о "второй валюте", эфириуме (или эфире) – 637 опрошенных. На третьем месте в рейтинге расположился лайткойн (352 упоминания). В список часто упоминаемых на Дальнем Востоке криптовалют также вошли Ripple и Monero – их называли более 100 раз.

"В этом году показатели информированности населения о криптовалютах впервые превысили 50%-ные значения, – отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Даже в пик роста биткойна и иных валют, основанных на технологии блокчейн, жители, в основном, не знали о криптовалюте. Биткойн вошел в информационную повестку только тогда, когда он стал очень дорогим, а различные страны мира стали запрещать крипто-торговлю либо полностью, либо в определенных формах, лицензировать криптобиржи и облагать их налогами. С другой стороны, необходимо отметить, что половина опрошенных ничего не слышали о криптовалюте. Замечу, что в основном, это представители старшего поколения от 40-50 лет. Дело в том, что биткойн и прочие виртуальные валюты ничем не обеспечиваются и, вместе с тем, у них есть "потолок" эмиссии, в то время, как деньги обеспечены материальными ценностями и их можно печатать дополнительно. Это создает значительный диссонанс в умах населения, и именно поэтому количество тех, кто только слышал о криптовалюте в четыре раза больше числа тех, кто хотя бы немного знает о том, на каких принципах существует виртуальная валюта. В целом, конечно, дальневосточники плохо знают, что это такое, хотя и сами эксперты в области блокчейн технологий говорят, что возможности криптовалюты еще до конца не изучены и не апробированы, и вполне может случиться так, что через несколько лет мы будем говорить о виртуальных валютах как об очередном лопнувшем экономическом "пузыре", - заключил Юрий Коломейцев.