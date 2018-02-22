Эксперт: политический кризис на Мальдивах вызван противостоянием мировых и региональных держав

Индийский публицист Рави Велур рассказал изданию The Straits Times о "геополитическом шторме" на Мальдивах, а также о роли великих держав в нем. Мальдивы, которые до недавнего времени были более известны своими спокойными приморскими курортами, в настоящее время находятся в путах внутренней борьбы за власть. По словам эксперта, данная ситуация также показывает, как может измениться внутренняя политика маленького государства, когда за него начинают "биться" крупные иностранные державы, сообщает ЕНВ.

В ноябре 2011 года на Южно-Азиатском саммите на Мальдивах Рави Велур спустился в ресторан гостиницы, в которой проживал. В углу зала он увидел китайца и, не обращая внимания на приветствия своих индийских и пакистанских друзей, Велур подошел к этому человеку и попросил присесть к нему. Оказалось, что этот китаец был не туристом, а сотрудником посольства КНР в Коломбо, столице Шри-Ланки. В разговоре с Рави Велуром он с усмешкой проговорился, что в Мале, столице Мальдивских островов, Китай вскоре откроет свое посольство.

И вот проходит более шести лет, и курортная нация находится в политическом кризисе. Президент Абдулла Ямин начинает неожиданно конфликтовать с представителями высшего судебного органа республики. После задержания председателя Верховного суда Абдуллы Саида и выхода десятков тысяч протестующих на улицы президент объявил чрезвычайное положение сроком на 15 дней, а по истечению этого времени режим был продлен еще на месяц.

Ведущие страны мира, в том числе, Китай предупредили своих граждан об опасности посещения островов. Как пишет индийский публицист, политический кризис на Мальдивах уходит своими корнями в игру великих держав вокруг южно-азиатского региона. Основными из них являются Китай, Индия, США и Саудовская Аравия. Свои интересы на Мальдивах также имеет и Шри-Ланка, но это актор совершенно другого порядка.

Среди этих игроков возникают альянсы. Например, США и Индия в последнее время все чаще вместе координируют политику в Азии. Данные страны солидарны по пакистанскому вопросу. В частности, президент Трамп не так давно обвинил Исламабад во лжи и поддержке террористов. США и Индия в один голос заявляют, что Пакистан подпитывает боевиков в Афганистане и Кашмире, чтобы подорвать суверенитет Нью-Дели в этом регионе. Существует в данном макрорегионе и другой альянс. Близость руководства Саудовской Аравии к администрации Трампа способствуют растущему влиянию наследного принца Мохаммада ибн Салмана в стране.

Одним из самых жестоких критиков президента Ямина в наши дни является его сводный брат и бывший наставник Момун Абдул Гаюм, который правил островами с 1978 года до первых свободных выборов в 2008-м. В этом году состоялся приход к власти Мохамеда Нашида, получившего образование в Великобритании правозащитника, который при власти Гаюма провел годы в тюрьме и стал соучредителем Мальдивской демократической партии (МДП).

Мохамед Нашид объявил о своей отставке в 2012-м, в том же году его арестовали, однако ненадолго. Через год он также был арестован буквально на день и также был выпущен на свободу. В 2015 году его уже задержали за то, что он в свое время стал организатором ареста председателя уголовного суда Абдуллы Мухаммеда. За это Нашиду суд избрал меру наказания в виде 13 лет лишения свободы. Но и этот срок он не отсидел до конца. Проведя в тюрьме три года, ему разрешили выехать за границу на лечение. С тех пор он получил политическое убежище в Великобритании, где в настоящее время проживает.

В 2012 году к власти пришёл Мохаммед Вахид Хассан Маник. До этого он был вице-президентом страны. За полтора года своего правления он успел отменить контракт с индийской фирмой на модернизацию международного аэропорта Мале. Он передал это право другой, но уже китайской фирме. Затем к власти на Мальдивах пришел нынешний президент Абдула Ямин Абдул Гаюм. До настоящего времени он пытался искать баланс в своей внешней политике. Ему было важно уменьшить влияние на страну со стороны Индии, хотя и отказываться от отношений с индийской стороной выгоды не было никакой.

Долгие годы саудовский король Салман не мог включить Мальдивы в сферу своего влияния, несмотря на то, что 98% граждан страны являются мусульманами, а также на то, что, согласно исследованиям, жители архипелага были за налаживание отношений с Саудовской Аравией.

Впрочем, руководство Индии активность Саудовской Аравии по отношению к Мальдивской Республике волновало не столь сильно, как продвижение интересов в южно-азиатском регионе своего главного геополитического противника – Китая. "Стычки" между КНР и Индией уже происходили по поводу небольших периферийных государств. Например, в 1985 году Индия ввела экономическую блокаду в отношении Непала после того, как власти этой страны передали Китаю ключевой проект по строительству дорог, идущих по открытой границе Непала с Индией. Тот кризис вызвал целую череду событий в Непале, которые, в конечном счете, привели к свержению монархии в государстве.

Примерно в то же самое время подобный конфликт существовал между Индией и США по поводу Шри-Ланки, которая разрешила "Голос Америки" и продала стратегически важные нефтебазы американской компании, тесно связанной с ЦРУ. Данные события шли в разрез с планами Индиры Ганди по поддержке сепаратистского движения на острове – Тамил-Илама.

Таким образом, Индия является ключевым игроком во всех процессах в южно-азиатском регионе, и именно поэтому президент Ямин в разгар политического кризиса в стране отправляет дипломатов именно в Дели, тем более, что индийское правительство поддерживает хорошие отношения с США. В свою очередь, американцы критически относятся к президенту Мальдив как к преступнику демократии. Самые резкие критические высказывания в адрес Ямина были сделаны послом США на Мальдивах Атулой Кешапой, а также представителями Государственного департамента и Совета национальной безопасности США. "Америка солидарна с народом Мальдивских островов. Мальдивское правительство и военные должны уважать верховенство закона, свободу выражения мнений и демократические институты. Мир за этим наблюдает", - отмечалось в официальном пресс-релизе Совета национальной безопасности Белого дома.

Посол США на Мальдивах и Шри-Ланке Атул Кешап признался в "твиттере", что поддерживает отношения с задержанным ранее председателем Верховного суда Абдуллой Саидом. Задержание Саида, а также другого судьи ВС Али Хамида Мохамеда позволило другим судьям, лояльным президенту, отменить ранее принятое судом решение по освобождению девятерых представителей политической оппозиции.

В 1989 году, когда президент Гаюм столкнулся со своим первым политическим кризисом и обратился за помощью к США, Джордж Буш-старший попросил тогдашнего премьер-министра Индии Раджива Ганди, отправить армию и флот для стабилизации ситуации в Мале. В условиях, когда США поддерживают мальдивскую оппозицию, президент Ямин, похоже, идет по обратному пути, пытаясь установить соответствующий диалог с Нью-Дели.

Отметим, что попытки установления контактов по вопросу стабилизации в стране между Мальдивами и Индией не поддерживает и официальный Пекин. Когда бывший президент островного государства Мохамед Нашид недавно попросил помощи у индийских властей, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что "международное сообщество должно играть конструктивную роль на основе уважения суверенитета Мальдивских островов, а не принимать меры, которые могли бы осложнить нынешнюю ситуацию".

Между тем, Мальдивы сотрясает не только политический кризис, но и острые социальные проблемы. В стране активно идет радикализация населения, уже около 200 мальдивцев поехали воевать на стороне ИГИЛ. Кроме того, за прошедшие годы существенно вырос процент наркоманов, поэтому от продления чрезвычайного положения жизнь рядовых мальдивцев в стране лучше не станет.