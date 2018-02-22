Аптечные препараты разрешат продавать в продуктовых магазинах

Минпромторг выпустил законопроект, позволяющий продавать безрецептурные лекарства в продовольственных магазинах. Приморские эксперты рассказали, что дело даже не в перераспределении рынка, а в безопасности покупателей. В ситуации разбирался спецкорр ЕНВ.

Новый законопроект - как приговор для аптек

Вступление закона о продаже безрецептурных лекарств в продовольственных магазинах приведет к массовому закрытию аптечных сетей, считают владельцы аптечного ритейла. Кроме того, многие эксперты уверены, в способности магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств.

Минздрав выступал против принятия данного закона. В пресс-службе ведомства отмечали, что по поручению правительства вопрос продажи рецептурных препаратов в магазинах уже прорабатывался и получил отрицательное заключение общественности и экспертов.

Напомним, идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждается в правительстве с 2014 года: инициатором выступил вице-премьер Игорь Шувалов. Соответствующий законопроект в конце 2017 года разработал Минпромторг. В пояснительной записке к документу указано, что реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств. Публичное обсуждение законопроекта завершилось 17 января, против него проголосовало 99,55% экспертов, следует из протокола заседания в "Деловой России".

Итак, магазинам будет позволено продавать безрецептурные препараты при наличии у них лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Это, как ранее заявляли в министерстве, позволит "развить внутренний рынок фармацевтических товаров", а также повысить шаговую и ценовую доступность лекарств за счет увеличения конкуренции.

Как рассказали ЕНВ представители аптечного бизнеса во Владивостоке, до 40% всех продаваемых в аптеках лекарств — это препараты из списка жизненно необходимых и важных препаратов, цены на которые регулирует государство.

"Основную доходность приносят безрецептурные лекарства, и если их перестанут покупать в аптеках, то им придется либо поднять цены на рецептурные препараты, либо закрыться", - пояснил директор одной из частных аптек во Владивостоке, на условиях анонимности. Назовем предпринимателя "Николаем".

"Сам по себе уровень рентабельности здесь очень низкий, в среднем, -4-5% в месяц. Часто я сталкивался с такой конкуренцией, когда предприниматель, инвестируя в аптечный бизнес немалые суммы, существует 6-8 месяцев и прогорает. На его место заступает новый бизнесмен, инвестирует, работает полгода и закрывается. Одиночной аптеке выживать и так очень непросто. Представители крупных региональных аптечных сетей вытесняют с рынка местных игроков. Во Владивостоке адаптировались аптеки из Новосибирской области, Хабаровского края, Амурской области и других регионов. Я уверен, что если закон будет принят, на аптечном рынке останутся только крупные компании", - рассказал он.

Доктор фармацевтических наук Любовь Устинова отметила, что речь о целесообразности принятия закона идет уже около пяти лет.

"Продаже аптечных препаратов – это мировая тенденция. В Америке давно практикуются продуктовые магазины, совмещенные с аптеками, но там продают, как правило, бады, витамины и небольшой ассортимент лекарств безрецептурного отпуска. Однако, заграницей в торговых центрах встречаются и отдельные аптеки. Что интересно, и чтобы не потерять покупателя, американские аптеки сами превратились в магазины. То есть аптечный ритейл уходит от медицины и становится частью торговли. Наши чиновники, вероятно, решили последовать примеру американцев".

Участников аптечного рынка возмущает, что по законопроекту продуктовые магазины смогут оформлять лицензию на фармацевтическую деятельность на юридическое лицо, тогда как аптечные сети обязаны получить ее для каждой точки.

В Федеральной антимонопольной службе заявляют, что продажа лекарств в магазинах будет способствовать снижению цен на отдельные препараты. По данным "Деловой России", сейчас соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов в аптеках составляет 51% к 49%. Если же безрецептурные лекарства станут доступны в продуктовых магазинах, то аптекам, чтобы компенсировать снижение продаж, придется поднять цены на рецептурные. По оценке участников рынка, рост их стоимости может составить 11–16%. В этом случае покупатели будут вынуждены переплатить в год от 51,5 млрд до 74,9 млрд руб.

Продавать лекарства в магазинах небезопасно

Выступивший против принятия законопроекта Минздрав подчёркивал, что проблемы доступности лекарств населению сейчас нет, а способность магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает сомнение.

"Николай" возмущен самой идеей введения нового закона, он уверен, что лекарства, продаваемые в магазинах, будут представлять опасность для простых людей: "Одно дело лицензированной аптеке арендовать помещение в торговом центре, другое – если продуктовому ритейлу разрешат самому открывать аптеки на своей торговой площади. Во-первых, отпускать препараты в наших аптеках имеет право специалист, имеющий, среднее — фармацевтическое образование, либо дипломированный провизор. Заведующий аптекой должен иметь диплом и сертификат специалиста. То есть, в таких аптеках, как наша, работают квалифицированные профессионалы, разбирающиеся в медицинских препаратах. Как будет с торговыми центрами? Поставят за прилавок обычного продавца, а то, что он даже посоветовать людям ничего не сможет – никого не волнует".

Согласна с коллегой и Любовь Устинова: "С одной стороны, такая инициатива понятна: продуктовый ритейл собирает трафики, и российский предприниматели также хотят к продуктовой корзине присоединить лекарства. Как говорится, чтобы все было в зоне доступа покупателя. С другой стороны, речь идет о безопасности людей, приобретающих лекарства в магазинах, которая остается под вопросом. В лицензированных аптеках работают квалифицированные специалисты, фармацевты, которые могут посоветовать, порекомендовать тот или иной препарат. В России и так чрезмерное самолечение, люди пойдут в магазины за более дешевыми препаратами, а в торговых сетях об их безопасности никто думать не станет. Если аптечный бизнес будет разрешен в продуктовом ритейле, думаю, никто о привлечении в работу экспертов-фармацевтов заботиться не станет", - рассказала она ЕНВ.

Как итог, приведем слова исполнительного директора Национальной фармацевтической палаты Елены Неволиной, которая заявляла СМИ, что документ Минпромторга не проработан. "Он вводит какие-то новые понятия. Лицензию на фармацевтическую деятельность, которая позволит торговать только безрецептурными препаратами, некий термин "торговые организации", - говорила она.

Также, эксперт отмечала, что сегодня в России нет четкого разделения на рецептурные и безрецептурные препараты. Некоторые лекарства с одним и тем же действующим веществом и дозировкой у разных производителей могут быть зарегистрированы и как рецептурные, и как безрецептурные. "Если новую лицензию на продажу исключительно безрецептурных препаратов будет получить проще, многие аптеки предпочтут стать "торговыми организациями", станут продавать еду и откажутся от реализации рецептурных, но необходимых для населения лекарств", - уверена Исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты.