Дональд Трамп подписал указ о запрете на использование отдельных видов оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что он подписал указ о запрете отдельных видов оружия для использования в личных целях. Запрет касается, в первую очередь, переделок полуавтоматических винтовок под автомат, сообщает ЕНВ.

Трамп сообщил о подписании указа в Белом доме во вторник. В своей речи он сослался на стрельбу в школе, произошедшей на прошлой неделе в южном американском штате Флорида. В результате теракта погибли 17 человек, несколько человек оказались ранены. Резюмируя президентский указ, глава государства отметил: "Мы должны сделать больше для того, чтобы защитить наших детей". Он добавил, что безопасность школ является главным приоритетом его администрации.

Президент США Дональд Трамп пользуется поддержкой Национальной стрелковой ассоциации, крупной лоббистской группы в стране, поэтому эксперты считают, что данный нормативный акт он подписал под давлением. Ещё после стрельбы в Лас-Вегасе в октябре прошлого года президент упомянул о возможности запретить переделанные под автомат винтовки. Однако, с тех пор прогресса в этом вопросе не наблюдалось.

По мнению экспертов, на этот раз Дональд Трамп вводит запрет для того, чтобы нивелировать критику по поводу его нежелания вводить более строгие меры контроля над использованием и процессом приобретения оружия. Во вторник Трамп написал в своём Твиттере: "Независимо от того, являемся ли мы республиканцами или демократами, теперь мы должны сосредоточиться на усилении контрольных проверок!"

Как ожидается президентский указ ляжет в основу поправок в федеральный закон об оружии. Сейчас в администрации президента обсуждается вопрос о том, какие проверки стоит проводить в отношении потенциальных покупателей оружия. Кроме того, в законодательство США планируется внести возрастной ценз для обладателей оружия.