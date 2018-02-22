Японские военные сообщили о нелегальной перекачке нефти с китайского танкера в северокорейский

В Японских морских силах самообороны заявили, что топливо, по-видимому, было передано с китайского судна в северокорейский танкер в открытых водах Восточно-Китайского моря в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, сообщает ЕНВ.

Японские силы самообороны сообщают, что эсминец MSDF и самолет P3C обнаружили северокорейский танкер рядом с другим судном ещё в конце прошлой недели. Однако, информация об этом стала известна только сегодня.

Японские военные рассказали, что на борту корабля, который передал нефть северокорейскому танкеру, были надписи на китайском языке. В частности, на корпусе танкера были иероглифы "Min Ning De You 078", обозначающие "нефть" и провинцию "Фуцзянь". Перекачка нефти производилась при помощи шланга.

В министерстве обороны Японии полагают, что Северная Корея неоднократно нелегально получала топливо и другие ресурсы в нарушение санкций ООН. Ведомство уже сообщило об инцидентах в Совет Безопасности ООН, который ввел санкции против Пхеньяна.