Импортозамещение лекарственных препаратов на деятельности частных приморских клиник не скажется

Сегодня впервые за четверть века в России запускается производство антибиотиков полного цикла исключительно из отечественных компонентов. Об этом интервью "Известиям" рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее словам, через два года в стране будут выпускать 20 видов полностью российских препаратов, сообщает ЕНВ.

Четыре вида антибиотиков в этом году начнут производить только из отечественных компонентов, рассказали "Известиям" в Минздраве. Речь идет о препаратах нового поколения - ванкомицине, телаванцине, оритаванцине, рамопланине. Они применяются при сепсисе, инфекциях костей и суставов, а также нижних отделов дыхательных путей, кожи и мягких тканей.

Промышленное производство полного цикла ванкомицина - от штамма-продуцента до готовых препаратов - было запущено вчера, 20 февраля. Выпуск наладили на базе предприятия АО "Биохимик" в Мордовии. Для этого цеха реконструировали. Новое оборудование позволяет производить медикаменты, соответствующие всем стандартам, в том числе международному GMP.

Модернизация инфраструктуры позволит к 2020 году выпустить на рынок 20 видов антибиотиков — как импортозамещающих, так и оригинальных, рассказала "Известиям" министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Импортозамещение в такой стратегической сфере, как производство лекарственных препаратов, — одно из важнейших направлений в работе правительства. На сегодняшний день 84% лекарственных средств из перечня жизненно необходимых (ЖНВЛП) производятся в нашей стране — это выдающийся результат. По оценкам экспертов, рост продолжится и в этом году. Ожидается, что по итогам 2018 года 90% лекарственных препаратов перечня будут производиться в России", — пояснила она.

Производство полного цикла антибиотиков запускается в стране впервые более чем за четверть века. В Минздраве отметили, что "фармацевтический прорыв" должен стать одним из ключевых элементов нацбезопасности в сфере обеспечения страны лекарственными препаратами.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал, что до развала Советского Союза страна обеспечивала фармацевтическими субстанциями (действующими веществами лекарств) не только себя, но и другие государства.

"Россия поставляла субстанции в Индию, страны Восточной Европы, Азии. А когда СССР распался, на рынок пришел Китай. Отечественные производители не смогли конкурировать с китайскими по цене, и почти всем пришлось закрыться. Теперь ситуация меняется. В Китае появились новые требования к производству, необходимо устанавливать дополнительные дорогостоящие очистные сооружения, чтобы не загрязнять воздух. Это удваивает стоимость субстанций", — пояснил он.

По словам Виктора Дмитриева, теперь у России есть шанс конкурировать с Китаем в сфере ценовой политики, но, конечно, нужна дополнительная финансовая поддержка от государства.

Исполнительный директор фармкомпании "Полисан" Евгений Кардаш отметил, что пока Россия всё еще сильно зависит от импорта субстанций для производства медикаментов.

"Россия закупает 90% компонентов для изготовления препаратов. Даже если на упаковке написано, что лекарство отечественное, в большинстве случаев в нем использованы импортные компоненты. Производство полного цикла позволит стране обеспечивать себя лекарствами", - рассказал он.

Руководитель клиники пластической хирургии им. профессора Шапкина Светлана Шапкина рассказала ЕНВ о том, что объемы импортозамещения лекарственных препаратов пока существенно не влияют на сферу оказания частных медицинских услуг.

"Если нам нужно купить отечественный препарат – мы покупаем отечественный. Прежде всего, мы ждем от лекарства результат. Если препарат отечественного производства дает результат, и он дешевле, в нем сразу возникнет потребность. Если доктора привыкли использовать "катеджель", у которого нет сопоставимых по уровню воздействия российских аналогов, то в приоритете будет импортная фармпродукция", - отметила ведущий хирург и руководитель клиники.