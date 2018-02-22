Криптовалютный мегарегулятор появится в Японии

Шестнадцать японских криптообменников намерены уже на следующей неделе создать орган по защите инвесторов. "Биткойн-сообщество" Японии планирует сделать это с целью предотвращения дальнейших краж. В прошлом месяце с криптобирж страны было незаконным путем выведено около 500 миллионов долларов. Информацию о создании органа изданию Reuters передали два источника, знакомые с ситуацией, сообщает ЕНВ.

По словам источников, план по объединению двух отдельных отраслевых органов, Японской ассоциации криптовалютной торговли и Ассоциации Japan Blockchain, был отвергнут после того, как переговоры застопорились в пользу нового органа, регулирующего биржи, который будет зарегистрирован в Японской ассоциации финансовых услуг. Источники зарубежного издания попросили не называть своих имен, поскольку они не уполномочены говорить об этом со СМИ.

Напомним, что в прошлом месяце хакеры украли около 530 млн. долларов из токийской, криптовалютной биржи Coincheck Inc., тем самым выявив недостатки в системе регулирования Японии и подняв вопросы о том, как именно страна должна регулировать отрасль.