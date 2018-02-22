Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

21 февраля 2018, 16:10
Криптовалютный мегарегулятор появится в Японии

Криптовалютный мегарегулятор появится в Японии

Соглашение о создании органа подпишут 16 лицензированных правительством криптобирж

Шестнадцать японских криптообменников намерены уже на следующей неделе создать орган по защите инвесторов. "Биткойн-сообщество" Японии планирует сделать это с целью предотвращения дальнейших краж. В прошлом месяце с криптобирж страны было незаконным путем выведено около 500 миллионов долларов. Информацию о создании органа изданию Reuters передали два источника, знакомые с ситуацией, сообщает ЕНВ.

По словам источников, план по объединению двух отдельных отраслевых органов, Японской ассоциации криптовалютной торговли и Ассоциации Japan Blockchain, был отвергнут после того, как переговоры застопорились в пользу нового органа, регулирующего биржи, который будет зарегистрирован в Японской ассоциации финансовых услуг. Источники зарубежного издания попросили не называть своих имен, поскольку они не уполномочены говорить об этом со СМИ.

Напомним, что в прошлом месяце хакеры украли около 530 млн. долларов из токийской, криптовалютной биржи Coincheck Inc., тем самым выявив недостатки в системе регулирования Японии и подняв вопросы о том, как именно страна должна регулировать отрасль.

Метки: криптовалюта, регулятор, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Cаммит "G-20" 2019 года пройдет в ОсакеCаммит "G-20" 2019 года пройдет в Осаке
вчера, 15:00
Страна-хозяйка форума "Большой Двадцатки" была известно давно, а вот город проведения саммита был определен правительством Японии накануне
В Японии помогут членам "Якудзы" выйти из криминала без последствийВ Японии помогут членам "Якудзы" выйти из криминала без последствий
20 февраля 2018, 12:00
С соответствующей инициативой вышла префектура Фукуока
Разработчик криптовалюты Ethereum больше не будет редактором кода на GitHubРазработчик криптовалюты Ethereum больше не будет редактором кода на GitHub
16 февраля 2018, 15:20
Причиной решения Йоши Хираи является нежелание иметь проблемы с законом

Последние новости

Аптечные препараты разрешат продавать в продуктовых магазинахАптечные препараты разрешат продавать в продуктовых магазинах
вчера, 19:10
Новый законопроект опасен для людей, считают эксперты
Дональд Трамп подписал указ о запрете на использование отдельных видов оружияДональд Трамп подписал указ о запрете на использование отдельных видов оружия
вчера, 18:30
Как полагают эксперты, данное решение администрация Белого Дома приняла под давлением
Японские военные сообщили о нелегальной перекачке нефти с китайского танкера в северокорейскийЯпонские военные сообщили о нелегальной перекачке нефти с китайского танкера в северокорейский
вчера, 17:40
Инцидент произошел в открытых водах Восточно-Китайского моря

От первого лица

Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
19.02.2018 10:00
Юрий Коломейцев: Выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца – ненужный шаг
30.01.2018 17:30
Артем Базыль: "МегаФон" становится более открытым, динамичным и надежным
25.01.2018 12:00
Виктор Помелов: Профессионалам всегда есть чем заняться даже в условиях кризиса

Самые популярные

Горячие обсуждения

15.02.2018 15:40
Виталий Веркеенко назначил в свою команду управленца с Сахалина 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2018,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 908 4530517. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Учредитель и издатель ООО "ЦСИ "Черный Куб".
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+