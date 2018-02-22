Cаммит "G-20" 2019 года пройдет в Осаке

Как сообщили источники издания KYODO, Осака была выбрана местом проведения саммита лидеров 20 стран с развитой и развивающейся экономикой в ​​2019 году. В следующем году Япония впервые принимает председательство в "Большой Двадцатке", сообщает ЕНВ.

По словам источников издания, Осака соответствует правительственным стандартам безопасности, а также количеству отелей, которые могут вместить иностранных лидеров. Второй город Японии был выбран также из-за его близости к международному аэропорту и "достаточного пространства для размещения делегатов".

По словам источников, главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга связался с губернатором Осаки Итиро Мацуи во вторник днем ​​и рассказал ему о решении. Город Осака и его префектура ранее в ноябре представили министерству иностранных дел план размещения конференц-центра Intex Osaka, который будет располагаться на искусственном острове. Именно в этом новом комплексе будет проходить саммит "Большой Двадцатки". Кроме того, региональные власти также обратились к центральному правительству с просьбой провести Всемирную выставку World Expo в 2025 году.

В ноябре 1995 года в Осаке состоялся саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, а в июне 2008 года состоялось совещание министров финансов "Группы Восьми".

Правительство Синдзо Абэ надеется, что предстоящий форум станет логическим завершением многолетним усилиям властей по оживлению экономики региона. "Фукуока и префектура Айти также выразили заинтересованность в проведении саммита G20, но Осака больше подходит для принятия иностранных делегаций", - сообщил источник, близкий к канцелярии премьер-министра. Ожидается, что в Фукуоке состоится совещание министров финансов и руководителей центральных банков стран "Большой Двадцатки". Дата встречи, вероятно, будет установлена ​​ в период с июня по ноябрь, учитывая, что весной 2019 года будут проведены единые местные выборы и отречение от престола императором Акихито.

Напомним, в настоящее время председательство в "Большой Двадцатке" принадлежит Аргентине. В G-20, помимо этой страны, входят Австралия, Бразилия, Великобритания, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, США и Европейский Союз.