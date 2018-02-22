Из Владивостока начнут летать прямые рейсы в Ноглики, Оху и Шахтерск

Весной из Владивостока в несколько городов Сахалинской области начнут летать сразу несколько новых прямых рейсов. Решение об этом приняло министерство транспорта России. Они будут субсидироваться за счет федерального бюджета. Перевозчиком на всех направлениях значится авиакомпания "Аврора", сообщает ЕНВ со ссылкой на АСТВ.

С 1 мая 2018 года откроются сразу три рейса из Владивостока в города Сахалинской области - Ноглики, Оху и Шахтерск. Полеты также запланированы дважды в неделю. В Оху и Ноглики полетят Q400, в Шахтерск – Q300.

С этого же времени 2 раза в неделю будут летать самолеты из Южно-Сахалинска в Магадан и Николаевск-на-Амуре. На рейс на Колыму планируется поставить самолет Dash 8 Q400, в Николаевск – Q300.

Тарифы на новые направления и точное расписание полетов пока неизвестны.

Кроме того, сохранятся рейсы, которые уже выполняются – из Хабаровска в Шахтерск и Ноглики, из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский.

Два направления в 2018 году исключены из субсидирования, поэтому тарифы на них резко выросли. Рейсы Южно-Сахалинск – Благовещенск и Хабаровск – Оха, билеты, на которые в 2017 году стоили 4 – 5 тысяч рублей в одну сторону, сейчас продаются за 7 – 13 тысяч.